Viking hat zwei erfolgversprechende Produkte kurz vor der Marktreife

Während Eli Lilly und Novo Nordisk durch ihre erfolgreichen GLP-1-Medikamente zur Behandlung von Adipositas einen massiven Anstieg ihrer Aktienkurse verzeichnen konnten, ist Viking Therapeutics mit einer Marktkapitalisierung von etwa 7 Milliarden US-Dollar noch vergleichsweise klein. Zum Vergleich: Novo Nordisk ist derzeit das größte Unternehmen in Europa, und Eli Lilly rangiert unter den Top Ten der US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Dennoch könnte Viking Therapeutics dank seiner innovativen Ansätze das nächste große Ding in der Biotech-Welt werden.

Viking Therapeutics hat sich in diesem Jahr als einer der aufregendsten Akteure im Biotechnologiebereich etabliert, während Giganten wie Eli Lilly und Novo Nordisk weiterhin die Schlagzeilen dominieren. Mit einem beeindruckenden Kursanstieg von fast 250 Prozent seit Jahresbeginn zeigt das Unternehmen, dass es in der stark umkämpften Arena der GLP-1-Therapien zur Behandlung von Adipositas und anderen Erkrankungen durchaus mithalten kann.

"Wir wissen alle, was Eli Lilly und Novo Nordisk erreicht haben", sagt Matt Higgins, CEO von RSE Ventures und ein Investor in Viking Therapeutics, in einem Interview mit Yahoo Finance. "Aber der adressierbare Markt ist riesig – etwa 150 Milliarden US-Dollar. Viking arbeitet an zwei vielversprechenden Produkten: Einer monatlichen Injektion und einer Pille, die in frühen Studien sehr gut vertragen wurde."

Trotz der beeindruckenden Kursgewinne sieht Higgins noch weiteres Potenzial für Viking Therapeutics. Ein möglicher Katalysator könnte eine Übernahme sein. Higgins schätzt, dass Viking zu einem Übernahmewert von rund 15 Milliarden US-Dollar – etwa das Doppelte des aktuellen Marktwerts – übernommen werden könnte. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist eine bevorstehende Konferenz im November, auf der Viking möglicherweise neue Daten zu seinen GLP-1-Forschungen präsentiert. "Ich denke, das ist noch nicht im Aktienkurs eingepreist", fügte Higgins hinzu.

Obwohl Viking Therapeutics in diesem Jahr enorme Fortschritte gemacht hat, bleibt das Unternehmen im Vergleich zu den Pharma-Riesen eine kleinere Größe. Mit weniger als 30 Vollzeitmitarbeitern und noch keinen marktreifen Produkten steht Viking vor der Herausforderung, seine vielversprechenden Forschungsergebnisse in kommerziellen Erfolg umzuwandeln.

Tipp aus der Redaktion: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro* *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Begeisterung rund um Vikings potenzielle Durchbrüche in der GLP-1-Therapie macht das Unternehmen zu einem spannenden Beobachtungsobjekt in der Branche. Während Eli Lilly und Novo Nordisk weiterhin dominieren, könnte Viking Therapeutics der nächste große Herausforderer in diesem milliardenschweren Markt werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion