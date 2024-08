Arbeiten an vorläufiger Machbarkeitsstudie für Titan-Projekt werden forciert

Allup Silica (ASX: APS, WKN: A3DMM5) ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung seiner Schwermineralsand- und Quarzsandgrundstücke in Westaustralien konzentriert. Besonders im Fokus steht dabei das erst Anfang August erworbene McLaren-Projekt. Seine Erschließung soll aggressiv vorangetrieben werden, während gleichzeitig auch die bestehenden Quarzsandmöglichkeiten entwickelt werden.

Um diesen Plan zielstrebig weiterverfolgen zu können, hat Allup Silica IHC Mining zum Berater für das Projekt ernannt und das Unternehmen mit der Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das McLaren-Mineralsandprojekt beauftragt. IHC verfügt über eine reiche Erfahrung in der Planung, Konstruktion und dem Bau von Mineralsandverarbeitungsanlagen und unterhält in Queensland eine bedeutende Labor-, Mineralverarbeitungs- und Ingenieurgruppe.

IHC Mining ist eine Abteilung von Royal IHC und verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der geo-metallurgischen Beratung, Planung und dem Bau von Anlagen. Das Ziel der Arbeiten ist dabei immer, die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit der konzipierten Anlagen zu verbessern. Fachlich abgedeckt werden dabei verschiedene Rohstoffe. Zu ihnen zählen Mineralsande, Batteriemineralien, aber auch das Gold, wobei der Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung, dem Abraummanagement und der Digitalisierung liegt.

Das McLaren-Projekt ist bereits weit fortgeschritten

Möglich ist die Erstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, da das McLaren-Projekt bereits weit fortgeschritten ist und über eine angezeigte und abgeleitete JORC-Ressource von 280 Millionen Tonnen Erz mit 4,8% schweren Mineralien nahe der Oberfläche verfügt. Die Arbeiten zur Optimierung des Designs von McLaren werden in der Konstruktions- und Designphase fortgesetzt und Allup hofft, die Studie im Lauf des zweiten Quartals 2025 vorlegen zu können, sodass anschließend der Übergang in die Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie vollzogen werden kann.

Allup Silica prüft derzeit insbesondere das Potenzial auf die Produktion von Ilmenit. Ilmenit ist ein wichtiges Titanmineral, das aufgrund der zunehmenden Titanknappheit aktuell zu einem Preis von mehr als 300 US-Dollar pro Tonne gehandelt wird. Aufgrund von Angebotsdefiziten und Minenschließungen in Afrika wird mit einem anhaltend starken Nachfrageüberschuss und mir weiterhin hohen Preisen für Ilmenit gerechnet.

Während die Arbeiten an der Prozessoptimierung der McLaren-Anlage nach Abschluss der Testarbeiten fortgesetzt werden, haben gleichzeitig die Entwicklung des Fließschemas und das Basic Engineering bereits begonnen. In diesem konzeptionellen Stadium macht die PFS des Unternehmens Fortschritte, wobei der Schwerpunkt auf einer mittelgroßen Spiral-Konzentrationsanlage mit einer Kapazität von zehn Millionen Tonnen pro Jahr liegt, die bis zu 400.000 Tonnen pro Jahr an Ilmenit in Konzentrat produzieren könnte.

