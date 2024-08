Unilever im Aufwind: Eiscreme-Abspaltung treibt Kursziel nach oben

Die Analystin ist zuversichtlich, dass Unilever in den kommenden Jahren ein solides organisches Wachstum erzielen wird. Sie erwartet eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 Prozent für den Zeitraum 2023 bis 2026, angetrieben durch eine stärkere Marktposition und einen verbesserten Produktmix. Dies würde eine erhebliche Beschleunigung im Vergleich zu den Vorjahren darstellen, in denen die Wachstumsrate lediglich bei 1,5 Prozent lag. Unilevers Fokus auf sogenannte "Power Brands" und Innovationen könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

BofA-Analystin Victoria Petrova hat die Aktie von Unilever am Donnerstag gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft. Sie sieht ein Aufwärtspotenzial von 19 Prozent und hebt das Kursziel auf 5600 Britische Pence (rund 65 Euro bzw. 72 US-Dollar) an. Ausschlaggebend für die Neubewertung sind eine verbesserte organische Wachstumsprognose, strategische Portfolioanpassungen sowie eine bevorstehende Abspaltung der Eissparte.

Eissparte: Abspaltung schafft Klarheit

Ein wesentlicher Faktor für das positive Sentiment der Analystin ist die geplante Abspaltung der Eissparte im Jahr 2025. Diese Trennung erlaubt es dem verbleibenden Unternehmen ("RemainCo"), sich stärker auf wachstumsstarke Kategorien wie Körperpflege und Haushaltsprodukte zu konzentrieren. Petrova geht davon aus, dass die verbleibende Unilever nach der Abspaltung schneller wachsen und höhere Margen erzielen wird. Diese strategische Neuausrichtung könnte auch die Bewertung der Aktie positiv beeinflussen.

Obwohl die Aktie von Unilever in den letzten Monaten an Wert dazugewonnen hat – seit Jahresbeginn steht ein Plus von 25 Prozent zu Buche – sieht Petrova noch erhebliches Potenzial. Unilever-Papiere werden derzeit mit einem 2025er KGV von 17 gehandelt.

Die BofA-Analystin betont aber, dass das Marktpotenzial des verbleibenden Unternehmens noch nicht vollständig in der aktuellen Bewertung berücksichtigt sei. Mit einer erwarteten Gewinnwachstumsrate, die über dem Branchendurchschnitt liegt, und einer starken Kapitalrendite könnte die Aktie weiter an Wert gewinnen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

