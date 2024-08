Gold über 2.500 $/oz, Goldaktien stabil

Tagesbericht vom 26.08.24



Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 2.501 auf 2.513 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.510 $/oz um 17 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Nach der Ermordung von 3 Menschen durch einen Messerangreifer warnt die Polizei vor der Solinger Innenstadt. In den Nachbarstädten Hilden und Haan werden Volksfeste wegen der Trauer um die Opfer und der Sicherheitslage abgesagt (Quelle: N-tv.de 24.08.24).



Bei täglich 72 Messerangriffen laufen neben dem Täter aus Solingen noch weitere 71 Täter durch Deutschland, für den Samstag nochmal 72 Täter und den Sonntag nochmal 72 Täter. Dazu addieren sich die Täter, die wie der 19-jährige, der nach der schweren Verletzung eines 22-jährigen nach der Tat wieder freigelassen werden (vgl. Tagesbericht vom 21.08.24).



Kommentar: Die öffentliche Ordnung ist zusammengebrochen. Das Vertrauen in die Justiz nähert sich dem Nullpunkt.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwachen Dollar seitwärts (aktueller Preis 72.139, Vortag 72.030 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zieht an (aktueller Preis 29,73 $/oz, Vortag 29,24 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 963 $/oz, Vortag 953 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 914 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,50 $/barrel, Vortag 77,28 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 1,3 % oder 2,0 auf 157,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Royal Gold 1,6 %. Bei den kleineren Werten können Intern. Tower Hill 7,0 %, Asante 5,8 % und Entree 4,8 % zulegen. Bei den Silberwerten steigen SSR 4,6 % sowie Minaurum und Guanajuato jeweils 4,2 %. Santacruz verlieren 5,4 % und Sierra 2,7 %.

