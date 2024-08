Alibaba: 30 Prozent Kurspotenzial ab diesem Mittwoch!?

Ab Mittwoch, dem 28. August, werden Aktien des chinesischen Tech-Giganten primär an der New Yorker Börse und in Hongkonger notiert. Das kündigte Alibaba am Freitag an. Die größte US-Bank JPMorgan ist der Meinung, dass dieser Schritt verstärkte Investitionen aus dem chinesischen Mutterland anregen dürfte.

In der Folge hat JPMorgan die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 108 US-Dollar zum Jahresende eingestuft. Das Kursziel liegt 27 Prozent über dem New-Yorker-Schlusskurs der Aktie vom Freitag.

"Wir haben seit unserer jüngsten Kaufempfehlung für Alibaba mit mehreren Investoren gesprochen", so JPMorgan-Analyst Alex Yao in einer Mitteilung. Und weiter: "Basierend auf diesen Investorengesprächen glauben wir, dass es zusätzliche Käufer für die Aktie geben wird, wenn Alibaba weiterhin fundamentale Verbesserungen in Bezug auf die Stabilisierung des inländischen E-Commerce-Marktanteils und die Fähigkeit zur Steigerung der Monetarisierung in den nächsten Quartalen zeigt."

Yao sagte weiter, dass die Investoren optimistisch seien, dass die niedrige Bewertung von Alibaba und das Potenzial, den Marktanteil zu erhöhen, den Weg für Kursgewinne ebnen könnten. Er verweist aber auf die verbleibenden Unsicherheiten in Bezug auf die Verbraucherstimmung in China inmitten einer wirtschaftlichen Abschwächung.

Auch Goldman Sachs hat sich zu Wochenbeginn geäußert. Die US-Investmentbank prognostiziert, dass die Überprüfung des Southbound Stock Connect, die zweimal jährlich stattfindet, die Aufnahme von Alibaba durch dessen Doppelnotierung bereits Anfang September ermöglichen könnte. Durch den Stock Connect erhalten qualifizierte Investoren vom chinesischen Festland Zugriff auf berechtigte Aktien aus Hongkong.

Goldman Sachs erwartet dabei Kapitalzuflüsse zwischen 15 und 16 Milliarden US-Dollar. In ihrem neuesten Bericht bekräftigen die Goldmänner ihr Kursziel von 105 Hongkong-Dollar für die Alibaba-Aktie. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 26 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie in Hongkong am Montag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 76,20EUR auf Tradegate (26. August 2024, 10:57 Uhr) gehandelt.





