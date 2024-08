Meyer Burger überdenkt US-Pläne - Aktie halbiert sich mal wieder

Es ist schon fast ein gewohntes Bild. Mal wieder stürzt der Kurs der Meyer-Burger-Aktie in den Keller. Wer sich jetzt noch nicht fragt, ob das Management überhaupt weiß, was es da macht, der hat wohl die Nachrichten bei dem Schweizer Solarkonzern nicht richtig verfolgt.

Nachdem mangelnde Unterstützung der Bundesregierung die Schweizer dazu veranlasst hat, die Flucht in die USA zu ergreifen, kommt jetzt die Rolle rückwärts. Das in Colorado Springs geplante Projekt ist so nicht finanzierbar. Wusste das Meyer Burger schon vor der Kapitalerhöhung? Meiner Meinung nach sollte sich die Bafin bei den Schweizer mal ganz genau umschauen. Hier werden die Anleger an der langen Nase durch die Manege gezogen.