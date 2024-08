Bitcoin – Langfristhalter kaufen den Dip

Hauptgrund hierfür ist ein aktuell bestehender, sogenannter „Angebotsüberhang“ bei Bitcoin (BTC). Dieser kommt durch Gläubigerbefriedigungen mehrerer nicht mehr existierender Unternehmen aus der Krypto-Branche zustande: So zahlt die bereits 2014 insolvent gegangene Kryptobörse Mt. Gox nach wie vor große Mengen an BTC an ihre Gläubiger zurück und auch Genesis, ebenfalls ein insolventes Krypto-Unternehmen, schüttet nun vier Milliarden Dollar in Krypto und Bargeld aus. Daneben sorgt noch eine weitere Institution für Sorgen um einen Überschuss an Bitcoin-Liquidität: Die US-Regierung, die selbst zu den weltweit größten Bitcoin-Besitzern zählt, transferierte 10.000 BTC aus dem beschlagnahmten Vermögen des Darknet-Markts Silk Road auf ein Wallet der Kryptobörse Coinbase . Es ist noch unklar, ob diese letztendlich verkauft werden, die News haben trotzdem für Ungewissheit am Markt gesorgt.