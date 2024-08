Vorhang auf für Nvidia, neues iPhone bei Apple, alte Probleme bei Boeing

Fed-Chef Jerome Powell hat den Märkten in seiner Rede auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole zumindest das gegeben, worauf sie in den vergangenen Wochen gewartet hatten: ein klares Signal für eine mögliche erste Zinssenkung im September.

Allerdings bleibt Raum für Spekulationen, denn weiterhin ist unklar, ob es im September einen großen oder kleinen Zinsschritt geben wird. Powell vermied konkrete Hinweise dazu und betonte stattdessen, dass Zeitpunkt und Tempo der Zinssenkungen von den weiteren Wirtschaftsdaten abhängen werden.