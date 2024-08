Trommelwirbel für Nvidia: "Die wichtigsten Tech-Ergebnisse seit Jahren"

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Anleger sind in den vergangenen Handelstagen vorsichtig geblieben, vor allem, nachdem ein Börsenbeben zu Beginn des Monats Ängste vor einer Rezession und Sorgen um ein Ende des Tech-Booms ausgelöst hat. Laut Ives ist der gegenwärtige Moment allerdings ein "Internet-Moment von 1995 (fast 1996) und kein Tech-Bubble-ähnlicher Moment von 1999".

„Kurz gesagt, wir erwarten eine weitere „Drop-the-Mic“-Performance von Nvidia, wobei Nvidias GPUs das neue Öl und Gold in dieser Welt sind“, so Ives weiter. Nvidia ist derzeit auch das einzige Unternehmen, das in den nächsten Jahren 1 Billion US-Dollar in KI investieren will und damit seinen Konkurrenten um Längen voraus ist.

Gegenüber CNBC führte Ives weiter aus: "Powell, Jackson Hole – so wichtig – aber der Markt und was er für den Rest des Jahres und 2025 tun wird, beginnt mit diesem Nvidia-Gewinn." Laut Ives handelt es sich bei den Nvidia-Earnings um nichts Geringeres als "die wichtigsten Tech-Ergebnisse seit Jahren".

Seiner Ansicht nach steht und fällt der Tech-Bullenmarkt mit der Frage, ob die zugrunde liegende Nachfrage nach neuen Rechenzentrumskapazitäten weiterhin so robust ist wie bisher. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es an den Märkten leicht zu einer Wiederholung der Turbulenzen um den 5. August kommen, warnt Ives.

Marktteilnehmer werden vor allem auf Kommentare zur Verzögerung beim Blackwell-Chip, dessen Entwicklung das Unternehmen laut CEO Jensen Huang 10 Milliarden US-Dollar gekostet hat, achten.

"Eine Verzögerung von zwei bis drei Monaten betrachte ich als eine Art Sternchen. In Bezug auf die Nachfrage wird sich dadurch die Nadel nicht bewegen", sagte Ives.

Das hat bereits KeyBanc-Analyst John Vinh betont. Er glaubt, dass dies "voraussichtlich keine Auswirkungen auf die kurzfristigen Ergebnisse und Prognosen haben" wird.

"Wir glauben, dass die bescheidenen Erwartungen für Blackwell-Lieferungen in FQ3 mit höheren Hopper-Buchungen aufgefüllt wurden. Wir erwarten, dass Nvidia seine Ergebnisse übertreffen wird, wobei die Aufwärtsentwicklung von der starken Nachfrage nach Hopper-GPUs angetrieben wird", fügte er hinzu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 116,9EUR auf Tradegate (26. August 2024, 13:22 Uhr) gehandelt.





