Fortschritte beim Verkauf der Pflege-Sparte: Comeback-Chance für Vonovia

Der Verkaufsprozess soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein, doch ein ursprünglich geplanter Blockverkauf scheiterte, da der potenzielle Käufer die Finanzierung nicht sichern konnte. Daher wird die Sparte nun in mehreren Tranchen verkauft.

Bis Ende Juni konnten bereits sechs Objekte veräußert werden, und es mehren sich die Hinweise, dass die restlichen Objekte bald verkauft werden könnten. Die Aktien von Vonovia reagieren positiv auf diese Entwicklungen und profitieren zusätzlich von den sinkenden Marktzinsen im Euroraum. Am Freitag erreichten die Papiere ein neues 2-Jahres-Hoch.

Damit ist die Aktie auch charttechnisch sehr interessant. Mit dem Sprung über die Marke von 30 Euro bricht der Kurs aus seiner Range von 26 bis 30 Euro aus und generiert damit ein neues Kaufsignal.

Am 2. Mai hatte ich im Tagestipp schon auf Vonvia hingewiesen und die Aktie sowie ein Endlos Long Zertifikat auf die Aktie empfohlen. Wer dem Tipp gefolgt ist, der liegt mit der Aktie über 12 Prozent im Plus und das Zertifikat mit der ISN: DE000UL9MSL5 kommt Stand heute auf ein Plus von 57 Prozent.

Jetzt ergibt sich die nächste Chance, bei Vonovia an Bord zu gehen.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 31,33EUR auf Tradegate (26. August 2024, 15:33 Uhr) gehandelt.

