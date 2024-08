Eine sichere Dividende seit 191 Jahren und dazu eine Rendite von 6,5 Prozent

Doch auch wenn das bei den drei Unternehmen eine sehr beachtliche Bilanz ist, mit der Aktie, die wir uns heute genauer ansehen wollen, können sie alle nicht mithalten. Bank of Nova Scotia , kurz Scotiabank, hat im Jahr 1833 erstmals eine Dividende ausgeschüttet und dies kontinuierlich bis heute durchgehalten, 191 Jahre in Folge. Weder die Weltwirtschaftskrise noch zwei Weltkriege konnten die kanadische Bank davon abhalten, ihre Aktionäre zu belohnen.

Etwas Abstriche müssen die Aktionäre nur bei den Dividendenerhöhungen machen. Denn während die Dividenden-Aristokraten Coca-Cola und Exxon ihre Ausschüttungen mehr als 40 Jahre in Folge erhöht haben, stagnierten sie bei Scotiabank im Jahr 2021 und werden es in diesem Jahr wieder tun.

Das ist zwar etwas bedauerlich, mit einer Dividendenrendite von 6,5 Prozent stellt der Finanzkonzern aber alle der oben genannten Unternehmen in den Schatten. Scotiabank zahlt wie viele angelsächsische Unternehmen viermal im Jahr Dividenden aus. Die Ausschüttung erfolgt gewöhnlich am dritten Arbeitstag vor dem jeweiligen Quartalsende, wobei die Quartale bei der Bank bis zum 31. Januar, dem 30 April, dem 31. Juli beziehungsweise dem 31. Oktober laufen. Die nächste Auszahlung erfolgt am 29. Oktober.

Bei den vergangenen drei Quartals-Ausschüttungen gingen jeweils 1,06 kanadische Dollar (CAD) pro Anteilsschein an die Aktionäre, und für die vierte Ausschüttung hat Scotiabank am Dienstag weitere 1,06 CAD in Aussicht gestellt. Auf das ganze Jahr hochgerechnet sind das also 4,24 CAD. Für kanadische Staatsangehörige gibt es zudem einen Leckerbissen: Wer als Aktionär seine Dividenden – bis zu einer Summe von 20.000 CAD je Geschäftsjahr – in Scotiabank-Aktien reinvestieren will, für den übernimmt das Institut die Kosten. Die Teilnehmer zahlen für den Erwerb von Aktien im Rahmen des Plans keine Maklerprovisionen oder Servicegebühren, und auch alle Verwaltungskosten werden von der Bank getragen.

Scotiabank ist die drittgrößte Bank in Kanada und das internationalste der großen Institute des Landes. Anleger, die in die Aktien investieren, erhalten damit nicht nur ein Engagement in Kanada, sondern auch in Lateinamerika, insbesondere in Ländern wie Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien. Die breitere Aufstellung soll der Bank dabei helfen, regionale wirtschaftliche Abschwünge in einer Region besser abzufedern.

Zudem ist der kanadische Markt mit fünf großen Kreditinstituten gesättigt. Hier ist kaum Wachstum mehr möglich. Allerdings ist ein Engagement in Lateinamerika auch mit geopolitischen Risiken und Spannungen verbunden. Der Plan, den die Bank verfolgte, war, von der wachsenden Mittelschicht und mehr Wachstum in diesen Gebieten, insbesondere in Mexiko, zu profitieren.

Ein schrittweiser Strategiewandel kam vor etwa eineinhalb Jahren mit Scott Thomson, der den CEO-Posten übernahm und ankündigte, die Scotiabank stärker auf florierende Märkte wie die USA und Mexiko ausrichten zu wollen und sich unter Umständen aus Märkten mit einer schwächeren Entwicklung, wie Kolumbien, ganz zurückzuziehen. Dadurch will Thomson davon profitieren, dass sich das jährliche Handelsvolumen der nordamerikanischen Märkte auf 1,6 Billionen US-Dollar summiert.

Strategischer Schwenk

Ein Paukenschlag erfolgte vor etwa zwei Wochen, als Scotiabank ankündigte, für 2,8 Milliarden US-Dollar eine 14,9-prozentige Beteiligung an der US-Regionalbank KeyCorp zu erstehen. Wenn der Deal im nächsten Jahr abgeschlossen ist, wird die Bank der größte Anteilseigner von KeyCorp sein. Dieser strategische Schwenk könnte sich langfristig auszahlen, wird jedoch nicht über Nacht erfolgen. Analysten erwarten, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Maßnahmen voll zum Tragen kommen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Dividende von Scotiabank vorerst sicher. Das Management hat erklärt, dass man weiterhin an der Ausschüttung festhalten werde, auch wenn dies bedeutet, dass die Ausschüttungsquote kurzfristig über das Ziel hinausgehen sollte. Aktuell liegt die Quote bei etwa 70 Prozent, einem noch gesunden und tragbaren Niveau, unterhalb der Grenze von 75 Prozent, ab der Vorsicht angeraten ist. Für Scotiabank selbst ist das allerdings schon sehr hoch, der Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt eher in der Region von 50 Prozent.

Erwartungen übertroffen

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juli hat die Bank beim Gewinn die Erwartungen der Analysten geschlagen, dank eines starken Wachstums auf dem Heimatmarkt und im Ausland. Allerdings musste das Institut seine Rückstellungen für Kreditausfälle aufstocken. Der bereinigte Gewinn fiel mit 1,63 CAD pro Aktie etwas besser aus als die Analystenerwartungen von 1,62 CAD.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 10,9 und einem Preis-Buchwert-Verhältnis von 1,1 ist die Aktie von Scotiabank im Vergleich zu ihren Mitbewerbern relativ günstig bewertet. Diese niedrige Bewertung könnte eine attraktive Einstiegsgelegenheit für Anleger darstellen, die bereit sind, die Unsicherheiten in Kauf zu nehmen.

Analysten sind mit Blick auf die kurzfristigen Aussichten des Unternehmens skeptisch. Die 15 von MarketScreener erfassten Experten, die die Aktie beobachten, raten im Schnitt zum Halten. Ihr mittleres Kursziel von 67,94 CAD entspricht einem leichten Aufwärtspotenzial.

Fazit

Bank of Nova Scotia bietet Anlegern eine der attraktivsten Dividendenrenditen in der Finanzbranche und eine sehr lange Geschichte stabiler Ausschüttungen. Für Anleger, die nach einem regelmäßigen Einkommen suchen und bereit sind, kurzfristige Unsicherheiten in Kauf zu nehmen, könnte Scotiabank eine interessante Option sein. Die günstige Bewertung, die breite Aufstellung und das Potenzial für langfristiges Wachstum sind sicherlich Pluspunkte. Auf der anderen Seite stehen jedoch die Herausforderungen, die mit der internationalen Ausrichtung der Bank und ihrer jüngsten milliardenschweren Beteiligung verbunden sind.

Wer mit der Aktie der Scotiabank auf ein monatliches passives Einkommen von 1000 Euro (1505 CAD) kommen will, oder 12.000 Euro (18.060 CAD) insgesamt im Jahr, der benötigt dafür bei einer Dividende von derzeit 4,24 CAD rund 4260 Aktien des Finanzdienstleisters. Bei einem Kurs um 65,60 CAD müssen Anleger also insgesamt etwa 280.000 CAD (186.000 Euro) in die Hand nehmen.

Zum Vergleich: Bei dem Telekomriesen AT&T, den wir uns in der vergangenen Woche angesehen haben, waren es etwa 190.000 Euro. Bei Morgan Stanley, der US-Großbank mit der höchsten Dividendenrendite, waren es 322.000 Euro, bei dem österreichischen Finanzkonzern BAWAG, der über eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite verfügt, waren es 154.000 Euro und bei der Deutschen Bank (die wir noch nicht zum Thema hatten) wären es aktuell mehr als 380.000 Euro.

Übersicht zur Dividende von Scotiabank*

Marktkapitalisierung: 81,2 Milliarden CAD

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 18 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 191 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 5,0% p.a.

Zeitplan

27.08.2024: Dividendenankündigung

01.10.2024: Notierung ex Dividende

02.10.2024: Stichtag (Record Date)

29.10.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Scotiabank, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in kanadischen Dollar 2026e 6,79e 4,44e 2025e 6,56e 4,30e 2024e 6,48e 4,24e 2023 7,44 4,18 2022 6,17 4,06 2021 4,44 3,60 2020 6,50 3,60 2019 4,62 3,49 2018 4,64 3,28 2017 3,66 3,05

* Quellen: Scotiabank, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.