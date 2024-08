Nvidia: Optionsmarkt rechnet mit zweistelligem Kursfeuerwerk nach den Earnings

Die Nvidia-Aktie brach am 23. Mai aus einer Konsolidierung aus, nachdem das Unternehmen einen Anstieg des Quartalsgewinns um 455 Prozent gemeldet hatte. Die Ergebnisse markierten das vierte Quartal in Folge mit einem dreistelligen Gewinn- und Umsatzwachstum. Vor allem die Umsatzprognose von 28 Milliarden US-Dollar für das im Juli zu Ende gegangene Quartal, die weit über dem damaligen Konsens lag, lockte Anleger in den Titel.

Ein Sell-the-News-Szenario ist für Nvidia nach einem so starken Anstieg der Aktie seit dem Tief am 5. August natürlich möglich. Weitere Kursgewinne sind aber auch möglich, wenn der Chiphersteller ein weiteres starkes Quartal mit nach oben korrigierten Prognosen vorlegt.

Der FactSet-Konsens sieht für das Ende Juli abgelaufene Quartal einen Gewinn von 65 Cent je Aktie vor, während der Umsatz auf 28,7 Milliarden US-Dollar gestiegen sein könnte. Beide Zahlen würden mehr als einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum erst ab dem Oktober-Quartal verlangsamen wird.

In einer Research Note von Piper Sandler heißt es, dass kurzfristige Optionen auf Nvidia zwar teuer erscheinen, die hohen Kosten jedoch auf Optionen zurückzuführen sind, die als Wette auf einen Anstieg der Aktie dienen.

"Bemerkenswert ist, dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial am höchsten ist, nicht das Abwärtspotenzial. Teure Nvidia-Optionen deuten also im Allgemeinen nicht auf eine große Angst der Anleger vor der Veröffentlichung hin", so die Analysten.

Den Daten des Optionsanalyseunternehmens ORATS zufolge rechnen Händler mit einem Kursanstieg der Nvidia-Aktie um 10,3 Prozent am Tag nach der Veröffentlichung der Unternehmenszahlen.

Laut Piper Sandler geht der Marktoptimismus in Bezug auf Nvidia aber auch über den unmittelbaren Zeitraum nach der Veröffentlichung der Ergebnisse hinaus. "So ist zum Beispiel das Aufwärtspotenzial auch auf längere Sicht reichlich vorhanden, wiederum streng auf der Grundlage von Volatilitätsprognosen (über entsprechende Zeiträume) und nicht auf der Grundlage von Fundamentaldaten", heißt es in der Notiz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion