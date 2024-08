Uneinheitliche Börsen: DAX leicht im Minus, MDAX und Dow Jones im Plus**

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

**Aktuelle Marktentwicklungen: Uneinheitliche Performance der großen Indizes** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.612,43 Punkten und verzeichnete dabei ein leichtes Minus von 0,08%. Auch der SDAX musste einen kleinen Rückgang hinnehmen und steht nun bei 13.943,85 Punkten, was einem Minus von 0,02% entspricht. Deutlichere Verluste verzeichnete der TecDAX, der um 0,53% auf 3.321,96 Punkte fiel. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX leicht zulegen und steht aktuell bei 25.180,56 Punkten, was einem minimalen Plus von 0,01% entspricht. Auch der US-amerikanische Dow Jones zeigt sich leicht positiv und notiert bei 41.197,21 Punkten, was einem Plus von 0,05% entspricht. Der S&P 500 hingegen musste einen Rückgang von 0,33% hinnehmen und steht derzeit bei 5.614,78 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine uneinheitliche Entwicklung, wobei sowohl leichte Gewinne als auch Verluste zu verzeichnen sind.Anleger sollten die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um auf mögliche Marktveränderungen reagieren zu können.Die DAX-Topwerte werden von Vonovia angeführt, das um 3,57% zulegte. Mercedes-Benz Group und BMW folgen mit geringeren Zuwächsen von 0,53% und 0,52%.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Qiagen fiel um 2,38%, gefolgt von Bayer mit -1,22% und Siemens Energy mit -0,78%.Im MDAX sticht Evotec mit einem Anstieg von 5,97% hervor. HelloFresh und TRATON konnten ebenfalls positive Werte erzielen, mit Zuwächsen von 3,37% und 2,39%.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, wobei Redcare Pharmacy um 1,80% fiel, Rational um 1,94% und AIXTRON um 2,28%.Im SDAX führt SCHOTT Pharma mit einem Anstieg von 4,71%, gefolgt von PNE mit 4,45% und Deutsche Wohnen mit 3,33%.Die Flopwerte im SDAX sind Dermapharm Holding mit -2,80%, Medios mit -3,25% und Verbio mit -3,47%.Im TecDAX zeigt Evotec erneut starke Leistungen mit 5,97%, während PNE mit 4,45% und ATOSS Software mit 1,14% ebenfalls positive Entwicklungen verzeichnen.Die TecDAX-Flopwerte umfassen SUESS MicroTec mit -2,04%, AIXTRON mit -2,28% und Qiagen mit -2,38%.Im Dow Jones sind Coca-Cola mit 1,13%, Dow mit 1,10% und Salesforce mit 1,05% die besten Performer.Die Flopwerte im Dow Jones sind Apple mit -0,79%, Boeing mit -1,14% und Intel mit -2,02%.Im S&P 500 führen First Solar mit 4,47%, Warner Bros. Discovery (A) mit 4,16% und Enphase Energy mit 3,21% die Liste der Gewinner an.Die Flopwerte im S&P 500 sind Tesla mit -3,16%, Applied Materials mit -3,17% und Broadcom mit -3,17%.