3 Aktien, die Großinvestoren zuletzt für 3.388.083.301 USD gekauft haben

Fondsmanager liegen mit ihren Aktienkäufen zwar nicht immer richtig, investieren aber häufig in Unternehmen, die eine überzeugende Entwicklung vorweisen und über eine dominierende Marktstellung verfügen.

1. UnitedHealth Group

In den USA boomt angesichts fehlender Alternativen der private Krankenversicherungsmarkt. Hinzu kommt, dass er sich unter wenigen großen Unternehmen aufteilt. Marktführer ist seit vielen Jahren die UnitedHealth Group. Seit der Optum-Übernahme im Jahr 2011 gehört der Konzern in den USA ebenfalls zu den führenden Gesundheitsdienstleistungsunternehmen.

Umsatz und Gewinn sind allein in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) von 130.747 Millionen auf 371.622 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 5.619 Millionen auf 22.381 Millionen US-Dollar gestiegen.

Großinvestoren haben hier im zweiten Quartal 2024 Aktien im Wert von etwa 2,09 Milliarden US-Dollar gekauft.

2. Microsoft

Eine zweite Aktie, die Fondsmanager weiterhin mit großem Volumen gekauft haben, ist Microsoft.

Der Konzern vereint mittlerweile mehrere führende Bereiche unter einem Dach. So ist Microsoft bereits seit Jahrzehnten der führende Betriebssystem-Anbieter. Hinzu kommt die Office-Software, die ebenfalls auf vielen PCs läuft. Darüber hinaus hat sich der Konzern mit seinem Cloudangebot einen weiteren Wachstumsmarkt erschlossen. Zwar liegt Azure hinter Amazon AWS auf Platz zwei, holt aber zu diesem auf.

Zuletzt hat sich Microsoft mit dem Einstieg beim ChatGPT-Anbieter OpenAI als führender Anbieter Künstlicher-Intelligenz-Anwendungen positioniert. Dieser Markt steht noch relativ am Anfang und könnte Microsoft in den kommenden Jahren zusätzlich ein starkes Geschäft ermöglichen.

Fondsmanager haben hier im zweiten Quartal 2024 Aktien im Wert von mehr als 523,4 Millionen US-Dollar gekauft.

3. MSCI Inc.

Viele Anleger kennen den MSCI World Index und entsprechende ETFs. Doch kennen Sie auch den dahinterstehenden Indexanbieter MSCI? Er gewinnt derzeit infolge der zunehmenden Indexprodukte in der Finanzwelt an Bedeutung. Das Geschäftsmodell ist neben der Verbreitung von Börsenindizes auf die Veröffentlichung von Informationen für institutionelle Anleger, die Entwicklung von Marktanalysetools zur Untersuchung von ESG-Kriterien und weiteren Themen ausgerichtet.

MSCI Inc. ist in diesem Bereich nahezu konkurrenzlos und erzielte so im vergangenen Geschäftsjahr 2023 eine sehr hohe Gewinnmarge von 45,4 Prozent.

Großinvestoren haben im zweiten Quartal 2024 für etwa 772,54 Millionen US-Dollar MSCI-Aktien gekauft.

Fazit

Fondsmanager mögen derzeit vor allem führende Unternehmen mit guter Marktstellung. Sie können häufig ohne Mühe Preiserhöhungen durchsetzen und profitieren zudem von einer stetig steigenden Nachfrage nach ihren Produkten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion