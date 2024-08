Killen sinkende Zinsen die Nasdaq-Rally?

Die Wall Street schichtet wieder einmal um und geht in jene Aktien, die besonders von sinkenden Zinsen profitieren würden: killt das die Nasdaq-Rally? Denn die großen Tech-Aktien aus dem Nasdaq sind "most crowded" - alle sind in diesen großen Tech-Aktien und überlegen nun, ob die deutlich weniger hoch bewerteten "anderen Aktien" (vor allem Value-Werte, aber auch Nebenwerte) nicht auf gegenwärtigem Niveau mehr Chancen bieten. Das bisher von der Wall Street jedoch weitgehend ausgeblendete Risiko besteht nun darin, wenn in den USA eine Rezession kommt: dann sind auch jene Aktien, die man jetzt mit der Perspektive sinkender Zinsen günstig zu kaufen glaubt, nicht wirklich billig..

1. André Stagge und Markus Fugmann: Die Lage der Aktienmärkte

2. Nvidia vor Quartalszahlen: Analyst über Panikmache und Euphorie

