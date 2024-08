Rekordnotierungen und hohe Dividendenrendite? Diese Aktie bietet doppelte Power!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Paychex

Viele ausschüttungsorientierte Anleger erliegen bei der Jagd nach zuverlässigen Cashflows dem Fehler, ausschließlich die Dividendenrendite zum aktuellen Zeitpunkt als Auswahlkriterium zu berücksichtigen. Das führt immer wieder zu sogenannten Dividendenfallen – Aktien mit hohen Ausschüttungen, aber geringem oder sogar keinem Kurswachstum.

Damit verpassen es viele Aktionäre, in Unternehmen zu investieren, deren Ausschüttungsrendite noch überschaubar sein mag, die sich aber aufgrund wachsender Geschäfte sowohl durch ein hohes Kurs- als auch ein attraktives Dividendenwachstum auszeichnen und damit langfristig hohe Einstiegsrenditen bieten können.

Solche Werte werden als Dividendenwachstumswerte bezeichnet. Ein technisch aktuell besonders aussichtsreicher ist Paychex. Mit einer Dividendenrendite von drei Prozent dürfte die Aktie durch das Raster vieler ausschüttungsorientierter Anleger fallen. Wer sich aber schon vor zehn Jahren engagiert hat, der erhält ein Yield on Cost, also eine Dividendenrendite bezogen auf die damaligen Einstiegskosten, von 9,4 Prozent.

Paychex Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Die Paychex-Aktie handelt in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der fortgesetzte Kursgewinne erwarten lässt.

Die Paychex-Aktie handelt in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der fortgesetzte Kursgewinne erwarten lässt. 52-Wochen-Hoch: Das Papier hat den höchsten Stand seit 12 Monaten erreicht. Das gilt in der technischen Analyse als Kaufsignal.

Das Papier hat den höchsten Stand seit 12 Monaten erreicht. Das gilt in der technischen Analyse als Kaufsignal. Trendbeschleunigung zu erwarten: Der Trendstärkeindikator MACD hat seine Signallinie überschritten. Das lässt eine Zunahme von Dynamik erwarten.

Der Trendstärkeindikator MACD hat seine Signallinie überschritten. Das lässt eine Zunahme von Dynamik erwarten. Starke Unterstützungen: Die Aktie verfügt über zahlreiche Unterstützungen, was Abwärtsrisiken entgegenwirkt.

Ein Ende der Seitwärtsphase? Neue Allzeithochs in Vorbereitung!

Hinter Paychex verbirgt sich ein Anbieter von Software und Dienstleistungen für Personalmanagement und Lohnbuchhaltung. Was inhaltlich wenig aufregend sein mag, war in den vergangenen Jahrzehnten äußerst erfolgreich.

Den US-Gesamtmarktindex S&P 500 hat die Aktie deutlich outperformen können, und das trotz der Tatsache, dass die Kursentwicklung der vergangenen zweieinhalb Jahre von einer ausgedehnten Seitwärtskonsolidierung geprägt war. Der langfristige Aufwärtstrend der Aktie wurde dadurch aber nicht infrage gestellt. Nur auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs hatte Paychex zeitweise die vielbeachtete 200-Tage-Linie unterschritten.

52-Wochen-Hoch sorgt für Kaufsignal

Innerhalb der Seitwärtskonsolidierung ist den Käufern in der vergangenen Woche ein Ausrufezeichen gelungen, denn die Aktie ist mit einem Kurs von 130 US-Dollar auf den höchsten Stand seit 12 Monaten geklettert. Solche 52-Wochen-Hochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignal.

Dieses Kaufsignal wird unterstützt durch einen seit dem Jahreswechsel anhaltenden Aufwärtstrendkanal sowie steigende Durchschnittslinien. Das macht einen nachhaltigen Ausbruch über den bei 130 US-Dollar verlaufenden Horizontalwiderstand wahrscheinlich. Das nächste Aufwärtsziel sind bereits die im Jahr 2022 erzielten Allzeithochs.

Technische Indikation unterstützt neue Allzeithochs

Gelingt es Paychex, sich auch über diese nachhaltig hinwegzusetzen, dürfte eine Ausbruchsrallye mit fortgesetzten Rekordhochs folgen. Die Chancen hierfür stehen gut, denn der Trendstärkeindikator MACD, der jüngst seine Signallinie überwinden konnte, deutet auf eine Zunahme der Aufwärtsdynamik hin.

Ein weiterer Ausweis technischer Stärke ist außerdem der Relative-Stärke-Index, der auf Wochenbasis bei 61 Zählern notiert. Das deutet ebenfalls auf einen dynamischen Trend hin, ohne dass dieser bereits überkauft wäre und die Aktie damit vor einer Wende stehen könnte.

Aktie nach unten gut abgesichert

Zur Unterseite sind die Anteile einerseits fundamental abgesichert, denn mit Blick auf die Bewertungsvielfache notiert Paychex rund fünf bis zehn Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Andererseits kann das Papier auf zahlreiche technische Unterstützungen zurückgreifen.

Bei 120 US-Dollar bilden die 50-Tage-Linie, die Aufwärtstrendlinie der vergangenen vier Jahre sowie eine Horizontalunterstützung ein mächtiges Bollwerk gegen Kursverluste. Das könnte den Bullen nach dem jüngsten prozyklischen Kaufsignal zusätzliche Sicherheit verleihen.

Weiteres Kurs- und Dividendenwachstum zu erwarten

Geht es nach dem Votum der Wall-Street-Analysten ist die Aktie derzeit nur zum Halten empfohlen. Dieser Konsens besteht allerdings bereits seit mehreren Jahren. Wer als Anleger diesem Ratschlag gefolgt wäre, hätte bereits mehrfach die Chance auf einen äußerst günstigen Einstieg verpasst.

Ihre Zurückhaltung hat die Experten trotzdem nicht davon abgehalten, sowohl ihre Kursziele als auch ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen immer wieder nach oben anzupassen. So ist auch in den kommenden zwei Geschäftsjahren mit einem moderaten Wachstum der Geschäfte zu rechnen, die Dividendenerhöhungen, wie die zuletzt im Mai erfolgte, unterstützen.

Damals erhöhte Paychex seine Quartalsdividende um 10,1 Prozent, was genau der langfristigen Wachstumsrate entspricht – eine äußerst attraktive Alternative zu Papieren, die schon jetzt eine hohe Ausschüttungsrendite vorweisen.

Paychex auf einen Blick

ISIN: US7043261079

US7043261079 Börsenwert: 46,8 Mrd. $

46,8 Mrd. $ Dividendenrendite: 3,0 %

3,0 % KGVe 2024: 26,1

26,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.