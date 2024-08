China braucht 8.830 neue Flugzeuge, gewaltige Chancen für Airbus und Boeing

Demnach wären etwa 60 Prozent der neuen Flugzeuge für das Flottenwachstum bestimmt, während die restlichen 40 Prozent ältere, weniger effiziente Modelle ersetzen sollen. Mit diesen Neuzugängen wird sich die chinesische kommerzielle Flugzeugflotte bis 2043 auf insgesamt 9.740 Flugzeuge mehr als verdoppeln. Darren Hulst, Vizepräsident für kommerzielles Marketing bei Boeing, betonte, dass Chinas Luftfahrtmarkt weiterhin durch das Wirtschaftswachstum und den Ausbau der nationalen Streckennetze der Fluggesellschaften expandiert.

Die Nachfrage nach Flugreisen in China wird voraussichtlich jährlich um 5,9 Prozent steigen, was deutlich über dem globalen Durchschnitt von 4,7 Prozent liegt. Dies festigt Chinas Position als künftiger weltweit führender Luftverkehrsmarkt.

Trotz der positiven Marktaussichten steht Boeing vor Herausforderungen in China, seinem wichtigsten Exportmarkt für kommerzielle Flugzeuge. Aufgrund der angespannten geopolitischen Beziehungen zwischen den USA und China wurde Boeing von vielen neuen Aufträgen ausgeschlossen, und bestehende Bestellungen wurden teilweise durch regulatorische Hürden verzögert. Dies hat es dem inländischen Hersteller Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (COMAC) ermöglicht, einen Großteil der Aufträge für schmale Flugzeuge zu gewinnen, die sonst wahrscheinlich an Boeing gegangen wären.

Boeing bleibt dennoch optimistisch und setzt auf das Wachstumspotenzial des chinesischen Marktes, insbesondere angesichts der alternden Flugzeugflotte des Landes. Mit über 10.000 Boeing-Flugzeugen, die bereits mit in China hergestellten Teilen fliegen, bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur in der chinesischen Luftfahrtindustrie.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion