DAX – Unternehmen und Verbraucher so pessimistisch wie lange nicht

Die aufziehenden, dunklen Wolken am deutschen Konjunkturhimmel stehen im absoluten Kontrast zum wieder scheinbar herrschenden „eitel Sonnenschein“ auf dem Frankfurter Börsenparkett. Nachdem gestern das Ifo-Institut die Stimmung in den deutschen Chefetagen als „auf dem Sinkflug“ bezeichnete, gilt das gleiche nun für die Stimmung der Konsumenten im Land. Der GfK-Konsumklimaindex fiel mit minus 22 Punkten deutlich schlechter aus als erwartet und lässt damit ebenfalls die Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Belebung schwinden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets mit dem Trading beginnen können. Dabei stehen ihnen 36 Währungspaare, CFDs auf Aktien, Indizes, Öl, Edelmetalle schon ab 1.000 Euro Einzahlung zur Verfügung.

Dass der Deutsche Aktienindex dennoch nur rund 300 Punkte unter seinem Allzeithoch notiert, ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass der Index schon lange nicht mehr die heimische Wirtschaft repräsentiert, da die 40 Unternehmen ihre Erlöse zu einem sehr großen Teil im Ausland erzielen. Zum anderen sind Börsenkurse oft stärker technisch getrieben und hier ist das Momentum nach der starken Erholung vom Ausverkauf Anfang des Monats ganz klar auf der Seite der Käufer. Timing ist an der Börse die schwierigste Aufgabe, weshalb die Kurse getragen von der Zinssenkungsfantasie noch ein ganzes Stück weiter steigen könnten, bevor dann wieder fundamentale Rahmendaten in den Fokus der Investoren rücken.

Dennoch dürfte es für den DAX schwierig werden, die Widerstandszone um 18.600 Punkten, dem Niveau, von dem aus die Korrektur startete, im ersten Anlauf zu überwinden. Die Kauflaune für deutsche Aktien ist zwar nicht so schlecht wie die Konsumstimmung der Deutschen, hat aber nach dem Zehn-Prozent-Plus in den vergangenen drei Wochen spürbar nachgelassen. Und dass Menschen, die den Gürtel enger schnallen weniger konsumieren, dann stattdessen Geld in Aktien investieren, ist eher unwahrscheinlich. Diese Käuferschicht fehlt also als möglicher Treiber des DAX auf neue Allzeithochs.