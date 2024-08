UBS hebt Continental-Kursziel an: Spin-off beflügelt die Kursfantasie

"Wir glauben, dass RemainCo in der Lage sein wird, eine äußerst attraktive Cash-Rendite zu erzielen (nicht beeinträchtigt durch große Investitionen – mit unklarer Rendite – wie bei Autos)", schreibt Lesne.

Der bullishe Kommentar sorgte am Dienstag für einen kräftigen Kurssprung der Conti-Aktie. Am Nachmittag stehen die Papiere fast 5 Prozent im Plus.

Der UBS-Analyst prognostiziert, dass RemainCo zwischen 2025 und 2027 rund 6 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückführen könnte – durch Dividenden und Aktienrückkäufe. Dies würde etwa 50 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung entsprechen. Bei einem angestrebten Verschuldungsgrad sei ein Dividendenrendite von etwa 6 Prozent möglich.

Potenzial für deutliche Kursgewinne

UBS schätzt den fairen Wert von RemainCo auf 80 bis 120 Euro je Aktie, was ein Kurspotenzial von 30 bis 100 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs darstellt. Die Autosparte NewCo könnte hingegen aufgrund ihrer mangelnden Profitabilität und schwachen Ausführung mit einem Abschlag bewertet werden. Lesne sieht den realistischen Wert von NewCo bei 15 bis 25 Euro je Aktie, was einer Marktkapitalisierung von 3 bis 5 Milliarden Euro entspricht.

Lesne bewertet die Wahrscheinlichkeit, dass der Spin-off vor Ende 2025 durchgeführt wird, mit 50 Prozent. Sollten sich jedoch die globalen Produktionsbedingungen verschlechtern, könnte Continental das Vorhaben noch zurückziehen. Die bisherige Erfahrung mit der Abspaltung von Vitesco zeige, dass solche Prozesse länger dauern können als geplant.

Angesichts dieser positiven Aussichten hebt UBS das Kursziel für Continental von 67 auf 80 Euro an und stuft die Aktie auf Kaufen hoch. Der geplante Spin-off könnte erhebliches Potenzial freisetzen und RemainCo zu einer attraktiven Kapitalallokationsgeschichte machen, während die Risiken bei NewCo durch eine mögliche Netto-Cash-Position und Übernahme-Optionen begrenzt sein könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 62,48EUR auf Tradegate (27. August 2024, 14:48 Uhr) gehandelt.





