Volksbank Wien plant Rückkauf der 2.75% Tier 2 Notes – Jetzt in Hybridanleihe 5,192 % investieren! Die VOLKSBANK WIEN AG kündigt den Rückkauf von 400 Millionen Euro an 2,75% Tier 2 Notes an. Das Angebot läuft vom 27. August bis 4. September 2024. Eine neue Serie von festverzinslichen Schuldverschreibungen ist geplant.