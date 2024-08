Meyer-Burger-Aktie erneut tiefrot: "Bis der letzte Kleinanleger aufgibt!"

Der Schweizer Solarmodulhersteller kämpft in China um Aufträge mit der starken Konkurrenz sowie mit Handelsrestriktionen in Indien und den USA. Ursprünglich sollten die Halbjahresergebnisse am 16. September präsentiert werden. Doch nun wird die Veröffentlichung auf den 30. September oder später verschoben. Die Aktie verlor die Hälfte ihres Wertes.

Die Zellproduktion in Thalheim, Ostdeutschland, bleibt hingegen voll in Betrieb und wird weiterhin das Rückgrat der Solarzellenversorgung von Meyer Burger bilden. Zwar rechnet der Vorstand nun mit einem geringeren Finanzierungsbedarf und einer kleineren Finanzierungslücke nach der Kapitalerhöhung im April 2024, doch das beruhigt die Gemüter der Anleger nicht. Sie machen im Meyer-Burger-Forum auf wallstreetONLINE ihrem Ärger Luft:

"Das kann man sich nicht ausdenken! Zum Glück habe ich bei 5 Euro die Reißleine gezogen. Sammeln von den Aktionären 200 Millionen Euro ein und dann diese Meldung." – Substanzsucher

"Der Umzug und die Finanzierungen wirken planlos und kommen immer sehr spät. Wahrscheinlich hat jemand gerechnet und festgestellt, dass die US-Subventionen für die Zellproduktion geringer ausfallen als die zusätzlichen Finanzierungs- und Fertigungskosten. Die Aktie bleibt ein Risiko, solange die Zahlen nicht andeutungsweise in Richtung positiver Cash Flow gehen (von einem positiven Ergebnis will ich gar nicht sprechen)." – theinfonaut

"Dieses ganze Hin und Her macht nur die Taschen leer und beunruhigt jeden Aktieninhaber. Hat diese Firma wirklich einen konkreten Plan oder geht's nur noch ums nackte Überleben?" – Investfuchs

"Einige haben es anscheinend gar nicht verstanden. Das war ein Bluff mit Produktion und komplette Verlagerung des Standortes. Wahrscheinlich gab es jetzt doch noch die ein oder andere Subvention und mit einem Kostensenkungsprogramm kann der Umbau gelingen. Aber ist ja gut, so konnte man sich noch bei 2 Euro gut eindecken." – Meister_Eder79

"Also Transparenz scheint Meyer Burger nicht verinnerlicht zu haben. Sind eigentlich die Entscheidungsträger der großen US-Offensive noch an Bord? Die großen Luftschlösser haben sich jetzt aufgelöst. Der klägliche Rest findet in einer Nische statt und die Chance einer Insolvenz ist nicht klein." – BaronVonDude

"Meyer Burger spielt wie Flasche leer, habe fertig. Mehr fällt mir nicht dazu ein." – questionmark

"Die Chartprofis in den Banken reiben sich die Hände und lachen. Das Spiel läuft, bis der letzte Kleinanleger aufgibt. Oder der Laden wird gekauft oder geht Pleite. Time will tell us." – RAM05

Auch unser Aktienexperte Markus Weingran hat eine klare Meinung zu der Aktie: "Wer die Aktie noch hat oder eine weitere Kapitalerhöhung mitmachen würde, der ist selbst schuld. Wer noch weitere Gründe dafür braucht, der schaut einfach in die wallstreetONLINE Börsenlounge von heute rein. Da gibt es weitere Argumente, warum Anleger die Finger von der Aktie lassen sollten."

Autor: Nicolas Ebert,wallstreetONLINE Redaktion

Die Meyer Burger Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,53 % und einem Kurs von 2,012EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2024, 10:57 Uhr) gehandelt.