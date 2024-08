Rezession: Warum die Fed plötzlich die Wende bei Zinsen ausruft!

Das ging ja doch sehr schnell, dass Fed-Chef Powell in Jackson Hole plötzlich das Inflations-Problem als gebannt erklärte und gleichzeitig seine Besorgnis über die schnelle Abkühlung am US-Arbeitsmarkt artikulierte - weswegen nun die Zinsen sinken müssten. Nur kurze Zeit zuvor war der Tenor vieler Reden von Fed-Mitgliedern noch: wir brauchen noch mehr Daten zur Inflation, um die Zinsen senken zu können. Diese plötzliche Kehrtwende erinnert an China, das ebenfalls sehr plötzlich Corona als ungefährliche Erkältung deklarierte und die Lockdowns aufhob. Warum aber diese plötzliche Kehrtwende auch bei der US-Notenbank? Weil sie offenbar Angst bekommt, dass die Wirtschaft in den USA bereits in einer Rezession ist. Und für diese Angst gibt es sehr überzeugende Gründe!

1. Fed-Lockerung könnte China 1-Billion-Dollar-Lawine bringen

2. S&P 500: Goldman Top-Stratege sieht neuen Rekord diese Woche

