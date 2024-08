Das Wichtigste am Dienstag Coca-Cola auf dem All-Time-High, Conti auf Kurs, Schlusslicht Daimler Truck Während der DAX sich langsam an sein Allzeithoch herankämpft, ist Brause-Gigant Coca-Cola schon auf einem neuen Höchststand angekommen. Bewegung gibt es auch bei Continental und Daimler Truck. Die Highlights am Dienstag.