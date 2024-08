Gold zum Sprung bereit. Barrick Gold & Co. vor spektakulärer Rallye

Angetrieben von Zinssenkungshoffnungen in den USA hat der Goldpreis die eminent wichtige Marke von 2.500 US-Dollar zurückerobert. In den letzten Tagen konsolidierte das Edelmetall auf hohem Niveau. Eine Fortsetzung der Rallye ausgehend vom aktuellen Preisniveau scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Newmont Corp. – Ist das der Befreiungsschlag?

Ein erster Versuch, die eminent wichtige Marke von 50 US-Dollar zu überspringen, scheiterte Anfang des Monats. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten damals das Unterfangen. Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten geriet daraufhin unter Druck. Die wichtige Unterstützungszone um 45 US-Dollar blieb jedoch unberührt.

Sie sind auf der Suche nach aussichtsreichen Kupferaktien? Lesen Sie hierzu den kostenlosen PDF-Report „Nach dem Crash – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“

Newmont Corp. nutzte die exzellenten Rahmenbedingungen (Goldpreis zog an, Kupfer erholte sich) und schüttelte die temporäre Schwäche recht schnell ab. Im Ergebnis ist seit einigen Tagen ein veritabler Vorstoß auf der Oberseite zu beobachten. In dessen Verlauf wurden endlich die 50 US-Dollar geknackt. Der obere Chart verdeutlicht die aktuelle Situation. Die Tür in Richtung markantes Hoch aus dem Januar 2023 steht weit offen. Dieses wurde damals im Bereich von 55+ US-Dollar ausgebildet. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 55+ US-Dollar würde Newmont Corp. weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 60 US-Dollar eröffnen.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Barrick Gold mit Nachholpotenzial

Barrick Gold kam lange Zeit nicht in die Gänge. Trotz robuster Gemengelage kam die Aktie schlichtweg nichts ins Laufen. Das könnte sich nun allerdings ändern, denn Barrick Gold hat einen außerordentlich wichtigen Kursbereich erreicht.

Die Kanadier steuern aus charttechnischer Sicht auf eine Weichenstellung zu. Die aktuell zu beobachtende Erholung hat Barrick Gold an das markante Hoch aus dem Mai 2023 herangeführt. Ein Sprung über die 20,6 US-Dollar würde der Aktie unweigerlich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Eine Bewegung in Richtung 22 US-Dollar sollte in diesem Fall nicht überraschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte