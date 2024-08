US-Aktien stehen vor einem zweistelligen Pullback, sagt dieser Stratege

Jeffrey Buchbinder, Chefstratege für Aktien bei LPL Financial, prognostizierte im Juli, dass es im August zu einem Einbruch am Markt kommen würde. Jetzt sagt Buchbinder voraus, dass ein weiterer Rückschlag bevorsteht, der schon im September eintreten könnte.

Außerdem stehen in diesem Jahr Wahlen an, die nach Ansicht von Buchbinder für zusätzliche Volatilität auf dem Markt sorgen werden. Er wies darauf hin, dass der Markt in der Vergangenheit vor Wahlen Abwärtsbewegungen erlebt hat. Erhöhte geopolitische Unsicherheit in verschiedenen Regionen der Welt, wie Europa und dem Nahen Osten, könnte die Märkte ebenfalls verunsichern.

Und: "Der September ist saisonal gesehen ein sehr schwacher Monat, daher wären die nächsten drei Wochen ein logischer Zeitpunkt", so Buchbinder gegenüber Business Insider.

Wie können Sie sich bei einem Ausverkauf und Verfall Ihres Depots schützen? Im folgenden kostenlosen Spezialreport wird aufgezeigt, wie man sein Depot mit diversen Strategien und den richtigen Instrumenten versichern kann. Erweitern Sie jetzt Ihr Wissen!

"Für einen Bärenmarkt, der einen Rückgang von 20 Prozent bedeuten würde, braucht man wirklich viele Anzeichen für eine Rezession oder eine größere Finanzkrise, und dafür sehen wir keine Anzeichen", beruhigt Buchbinder.

Anleger sollten den Dip nutzen, um bestimmte Bereiche des Marktes zu einem attraktiven Preis zu kaufen. Buchbinder mag Industriewerte und hält diesen Bereich für wesentlich günstiger bewertet als den Technologiesektor. Auch wenn der Hype nicht so groß ist, verweist er auf günstigen Rückenwind für Industrieunternehmen. Ein möglicher Sieg von Kamala Harris würde eine Fortsetzung der Ausgaben für grüne Energieinfrastruktur bedeuten.

In Bezug auf die Unternehmensgröße bevorzugt Buchbinder trotz des Aufschwungs der Small Caps im Juli Large-Cap-Aktien. In einem späten Konjunkturzyklus wie dem jetzigen ist Buchbinder der Ansicht, dass größere Unternehmen besser in der Lage seien, einem sich verlangsamenden Wachstum standzuhalten.

In Übersee schätzt Buchbinder Japan und die Schwellenländer außerhalb Chinas. Er sieht diese beiden Regionen als Nutznießer einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Federalk Reserve, da eine Zinssenkung das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft stärken und die Zuflüsse erhöhen würde. China werde demnach weiterhin ein schwieriger Bereich für internationale Investitionen sein, da die Möglichkeit von Zöllen oder einem Handelskrieg in dieser Wahlsaison in der Schwebe hängt, so Buchbinder.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





