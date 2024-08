Deutsche Pfandbriefbank: Dickes Buy!

Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research lobt die aktive Rolle des Managements in zentralen Bereichen wie der Kernkapitalquote, dem NPL-Portfolio (Non-Performings Loans) und der Refinanzierung, die zur Verbesserung der Marktstimmung beigetragen haben. In den vergangenen 5 Tagen verbuchte die Aktie rund 2 Prozent an Plus.