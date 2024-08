Dudenhöffer: Deutsche Autoindustrie vor großen Herausforderungen

wallstreetONLINE: Herr Dudenhöffer, wenn sie in die Zukunft schauen, sehen sie für VW, BMW und Mercedes denn noch eine Zukunft oder wie düster sieht es aus?



Ferdinand Dudenhöffer: Natürlich gibt es eine Zukunft, aber die Zukunft wird sehr schwer sein. Und die Zukunft ist nicht nur für BMW, Mercedes oder VW schwer, sondern denken sie an die Zulieferer, an die Boss, an die ZFs. Also alles ist in der sehr schwierigen Situation und die schwierige Situation kann man sich an einer Zahl klar machen. Das ist die Anzahl der verkauften new Energy Vehicles in China, also der Elektroauto und der Plug in Hybrider. Das waren im Juli erstmals 50 Prozent und im August werden es 53 oder 54 Prozent sein. Das heißt, wir gehen mit Macht in die Elektromobilität im allerwichtigsten Markt der Welt. Wir müssen schauen, dass wir Anschluss halten. Anschluss halten können wir nur dann, wenn wir in unserem Heimatmarkt stark sind, weil das zerbröselt gerade alles. Da fährt eher etwas gegen die Wand. Denn die Politiker aller Couleur, die sind nicht bemüht, diese Zukunft aufzubauen, sondern sie wollen eher Mauern aufbauen.



wallstreetONLINE: Herr Dudenhöfer, lassen sie uns doch den Blick einmal sozusagen europäisch weiten und z.B. mal nach Italien schauen. Die Zeiten, als die Italiener nur Fiat oder Lancia fuhren z.B. die sind ja irgendwie auch schon lange vorbei. Und ist es letztlich nicht auch der Verbraucher, der dazu beiträgt, dass die heimische Autoindustrie, die heimische Verbrennerindustrie in die Krise gelangt?



Ferdinand Dudenhöffer: Absolut. Der Verbraucher entscheidet, was die Industrie produziert. Aber der Verbraucher in China ist der wichtige Verbraucher und der entscheidet gerade für Elektromobilität sehr, sehr stark. Warum entscheidet der für Elektromobilität? Weil dort der Verbraucher mehr Verkaufsunterstützung kriegt, wenn er sich ein Auto kauft mit Elektroantrieb. Die Prämien sind doppelt so groß als normal. Und bei uns? Bei uns hat man über Nacht alles eingestellt. In vielen europäischen Ländern läuft es schlecht. Das heißt, wir verlieren den Anschluss, den Aufbau der heimischen Industrie. Italien ist ein Musterland, wenn man an die Zukunft denkt, die Frau Meloni lädt China ein, fährt nach China, spricht mit Xi Jinping, spricht mit der Industrie, gemeinsam was zu machen. In Brüssel baut man Sollmauern auf. Das Schlimmste, was man machen kann, man geht in den Krieg. Meloni macht es umgekehrt. Sie versucht in der schwierigen Situation, in der wir sind, die Tech Themen laufen, in China einen Anschluss zu finden in der Weise, das man sagt lasst uns zusammenarbeiten. Joint Ventures ist wichtig, wir können beide gewinnen, gemeinsam gewinnen. Bei uns macht man bei vielen Politikern es umgekehrt.



wallstreetONLINE: Aber war es nicht schon immer so, Herr Dudenhöfer, dass Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen letztendlich eigentlich immer dazu geführt haben, dass es einen Technologietransfer nach China gegeben hat? Also dass diese Joint Ventures letztendlich nur dazu gedient haben, den chinesischen Unternehmen zu helfen?



Ferdinand Dudenhöffer: Nein. Schauen sie, wenn wir heute VW anschauen, 40 Prozent vom Konzernumsatz ist in China. Ohne Joint Ventures wäre VW nie auf diese Größe gekommen. Das gleiche gilt für BMW, das gleiche gilt für Mercedes. Mittlerweile ist es so, dass diese Joint Ventures in China unabhängiger werden. In China wird derzeit die Mobilität von morgen entwickelt. Das ist autonomes Fahren, das ist das Smart Cockpit, also alle Entertainment und Infotainment Funktionen, die der Fahrer dann hat, wenn er autonom fährt, und das Elektroauto. Das sind Themen, die sind bei Tech Unternehmen, die sind nicht bei klassischen Maschinenbauern so wie unsere Autobauer das sind. Deshalb brauchen wir die Unterstützung dort, deshalb müssen wir gemeinsam dort vorgehen. Deshalb ist wirklich dumm, wenn man jetzt einfach sagt, man geht isoliert vor. Wir bleiben beim Verbrennungsmotor, der geht in die Ewigkeit ein, das ist nicht das Auto von morgen.



wallstreetONLINE: Aber wenn es Prämien braucht, damit die Verbraucher Elektroautos kaufen, dann kann doch irgendetwas mit dem Produkt nicht stimmen. Also wenn das Produkt gut ist, wenn das gut kalkuliert ist und wenn das günstig ist, dann ist das doch quasi ein Automatismus. Da stimmt doch irgendwas im System nicht.



Ferdinand Dudenhöffer: Absolut. Schauen sie, ein kleines Kind, das mal 100 m Weltrekord laufen soll, das können sie nicht nach zwei Jahren oder nach drei Jahren auf die Sprintbahn stellen und sagen, er soll jetzt 10,0 laufen, um dann später Weltrekorde zu machen. Sondern das Kind braucht eine gewisse Zeit, um in diese Dinge hereinzuwachsen. Und so ist es mit unserer Elektromobilität. Die Verbraucher brauchen die Zeit, sich daran zu gewöhnen. Die Industrie braucht die Zeit, in großen Stückzahlen das produzieren zu können. Denn nur dann haben sie Kostenvorteile. Die Batterietechnologie, wie man Batterien baut, mit welcher Qualität man baut, das müssen wir in Europa erst lernen. Wenn sie schauen, die Batteriehersteller von China…

Das komplette Interview sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal. Abonnieren nicht vergessen!