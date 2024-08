Super Micro: Angriff von Shortseller Hindenburg! Aktie crasht zweistellig

Der Leerverkäufer Hindenburg sagte er habe eine Short-Position eingenommen und beruft sich auf "Bilanzmanipulation". Eine dreimonatige Untersuchung, einschließlich Gesprächen mit ehemaligen leitenden Angestellten und Experten sowie der Auswertung von Gerichts- und Handelsunterlagen, habe demnach schwerwiegende Unregelmäßigkeiten aufgedeckt. Dazu gehören laut Hindenburg unzulässige Transaktionen mit verbundenen Parteien, Verstöße gegen Sanktionen und Exportkontrollen sowie Kundenprobleme.

Im Jahr 2018 wurde Super Micro temporär von der Nasdaq delistet, da das Unternehmen versäumt hatte, seine Finanzberichte fristgerecht einzureichen. Bis August 2020 hatte die SEC das Unternehmen wegen "umfangreicher Buchführungsverstöße" angeklagt, hauptsächlich aufgrund von über 200 Millionen US-Dollar falsch anerkannter Umsätze und zu niedrig ausgewiesenen Ausgaben, was zu künstlich erhöhten Umsatz-, Gewinn- und Profitzahlen führte, wie Hindenburg in dem Research-Bericht ausführt. Weniger als drei Monate nach einer Einigung mit der SEC über 17,5 Millionen US-Dollar stellte Super Micro demnach mehrere Top-Führungskräfte wieder ein, die direkt in den Bilanzskandal verwickelt waren.