DAX vor Rekordhoch – so ist die Lage

FR: Herr Walter, der DAX hat trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds ein solides Plus erzielt und notiert in Reichweite zum Rekord. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Vanyo Walter: Der DAX hat in der Tat ein starkes Jahresplus von etwa acht Prozent erreicht, was angesichts der schwierigen globalen Rahmenbedingungen bemerkenswert ist. Im Vergleich zu den technologiegetriebenen US-Indizes fällt die Performance jedoch schwächer aus. Besonders der MDAX zeigt mit einem Minus von rund acht Prozent, wie stark die Binnenkonjunktur leidet. Insgesamt bleibt der DAX aber im internationalen Vergleich attraktiv bewertet, was ihn für Investoren weiterhin interessant macht.

FR: Wie fällt ihr Fazit zur Quartalssaison aus?

Vanyo Walter: Die guten Ergebnisse sind auf den ersten Blick erfreulich, doch es gibt auch Schattenseiten. Fast die Hälfte der DAX-Konzerne meldete einen Gewinnrückgang, und die Abhängigkeit von internationalen Märkten birgt Risiken. Vor allem die Abkühlung in China wirkt sich negativ aus, wie wir bei den Automobilherstellern sehen.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets mit dem Trading beginnen können. Dabei stehen ihnen 36 Währungspaare, CFDs auf Aktien, Indizes, Öl, Edelmetalle schon ab 1.000 Euro Einzahlung zur Verfügung.

FR: Sie erwähnten die Schwierigkeiten der Zykliker, insbesondere der Automobilhersteller. Wie sehen Sie deren Zukunftsperspektiven?

Vanyo Walter: Die Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen, sowohl durch interne Probleme als auch durch die schwächelnde Nachfrage in Asien. Der Absatzrückgang in China um fünf Prozent ist ein Warnsignal. Dennoch sind deutsche Automobilhersteller nach wie vor stark aufgestellt und könnten langfristig profitieren, wenn sie sich erfolgreich an die neuen Marktgegebenheiten anpassen.

FR: Die Weltwirtschaft zeigt Anzeichen einer Abkühlung, und es wird über mögliche Zinssenkungen spekuliert. Was bedeutet das für den Aktienmarkt?

Vanyo Walter: Zinssenkungen werden oft als positiv für Aktien angesehen, aber das ist nicht immer der Fall. Wenn die Wirtschaft weiter an Dynamik verliert, könnten zusätzliche Zinssenkungen notwendig werden, was das Wachstumspotenzial der Unternehmen beeinträchtigen könnte. Das aktuell an den Märkten gespielte „Goldlöckchen-Szenario“ – also ein ausgewogenes Wachstum bei moderater Geldpolitik –ist daher nicht sicher.

FR: Wie bewerten Sie die langfristige Entwicklung des Index?

Vanyo Walter: Der DAX ist trotz seiner Herausforderungen keineswegs abzuschreiben. Viele Unternehmen sind gut aufgestellt, und die Attraktivität des Marktes im internationalen Vergleich bleibt bestehen. Besonders positiv ist, dass nordamerikanische Investoren ihren Anteil an DAX-Unternehmen in den letzten Jahren ausgebaut haben.

Kostenfrei anmelden: RoboMarkets-Börsenshow feat. Feingold Research zum aktuellen Marktumfeld mit Markttechnik, Hotstocks der Woche und Mehr…