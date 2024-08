Bitcoin: Experten sehen parabolische Rallye, sechsstellige Preise in Reichweite

Der erfahrene Trader Peter Brandt, bekannt für seine präzisen Vorhersagen, darunter der Bitcoin-Crash von 2017, deutet auf eine bevorstehende massive Bewegung hin. In einem aktuellen Blogbeitrag erklärte Brandt, dass er neue Long-Positionen in Bitcoin eröffnet habe, da er davon ausgeht, dass BTC kurz davor steht, aus einer sogenannten Megaphon-Formation auszubrechen.

Bitcoin könnte an der Schwelle zu einer erneuten parabolischen Rallye stehen, die den Preis der Kryptowährung bis Ende 2024 auf beeindruckende Höhen treibt. Mehrere Analysten und Veteranen des Marktes glauben, dass BTC kurz davor ist, aus seiner aktuellen mehrmonatigen Konsolidierung auszubrechen und einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten.

Diese technische Formation, die als eine sich ausweitende Dreiecksformation bekannt ist, könnte, wenn sie durchbrochen wird, als bullishes Fortsetzungsmuster fungieren. "Ein bedeutender Ausbruch könnte unmittelbar bevorstehen", sagte Brandt und fügte hinzu, dass Bitcoin möglicherweise die Widerstandsmarke bei etwa 72.000 US-Dollar durchbrechen könnte.

Ein anderer Analyst, Gert van Lagen, prognostiziert ebenfalls eine explosive Bewegung für Bitcoin. In einem Beitrag vom 27. August auf X hob van Lagen die Bildung einer parabolischen Kurve hervor, die sich in den letzten Monaten entwickelt habe. Diese Kurve deutet auf eine stufenweise Preissteigerung hin, die in einer potenziell massiven Rallye münden könnte.

Van Lagen verweist auch auf das seltene "Cup-and-Handle"-Muster, das sich über fast drei Jahre hinweg gebildet habe. Ein erfolgreicher Ausbruch aus diesem Muster könnte eine parabolische Preisbewegung auslösen, die Bitcoin bis Ende 2024 auf über 260.000 US-Dollar katapultieren könnte – ein Anstieg von 312 Prozent gegenüber dem aktuellen Preisniveau. Während die kurzfristigen Aussichten noch ungewiss sind, scheinen die technischen Indikatoren und die Marktanalysen darauf hinzudeuten, dass Bitcoin auf dem Weg zu neuen Allzeithochs ist.

Diese Prognosen werden durch die derzeitige Marktstimmung unterstützt, die trotz der jüngsten Preisschwäche überwiegend positiv bleibt. Daten von CoinGlass zeigen, dass bei einem Durchbruch von Bitcoin über 70.000 US-Dollar massive Liquidationen von Short-Positionen erwartet werden, was den Preis zusätzlich antreiben könnte. Bei einem Preis von 72.581 US-Dollar könnten Short-Positionen im Wert von 6,54 Milliarden US-Dollar liquidiert werden, was zu einer potenziellen Beschleunigung der Rallye führen könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion