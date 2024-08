3 Top-Mischfonds, die den DAX überflügeln

Anleger streben einerseits nach einer hohen Rendite, möchten aber anderseits in Krisen auch nicht stark verlieren. Letzterer Punkt ist besonders wichtig, um langfristig durchzuhalten, denn nur dann ist ein nachhaltiger Vermögensaufbau möglich. Wer hingegen aufgrund eines großen Rückschlags in der Krise aufgeben oder immer wieder verkaufen muss, gerät oft auch langfristig ins Hintertreffen.

Folgende drei Mischfonds ist es in den vergangenen Jahren besonders gut gelungen, Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken zu managen.

1. RW Portfolio Strategie

Der RW-Portfolio-Strategie-Mischfonds wurde bereits im Dezember 2007 vor der großen Finanzkrise 2008 aufgelegt. Während der DAX ab diesem Zeitpunkt damals über 50 Prozent an Wert verlor, waren es beim RW Portfolio Strategie nur etwa 31,58 Prozent.

Der Mischfonds investiert einerseits in Aktien guter Qualität wie derzeit Nestlé, Equinor und SAP und andererseits in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Gold als auch verschiedene ETFs. Insgesamt gelingt so eine ruhige Wertentwicklung, die dennoch seit Auflage den DAX übertrifft.

Aktuell verwaltet der RW-Portfolio-Strategie-Fonds 301,74 Millionen Euro, schüttet seine Erträge aus und wird durch Morningstar mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet (27.08.2024).

2. GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth

Der GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth wurde im Dezember 2010 aufgelegt und ist ein dynamischer Mischfonds. Derzeit ist er zu 82,9 Prozent in Aktien gut positionierter und wachstumsstarker Unternehmen investiert. 6,5 Prozent sind hingegen in Anleihen und 10,6 Prozent in Geldmarktanlagen investiert. In schwierigen Börsenphasen kann sich diese Gewichtung entsprechend verändern.

Der GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth wird durch Bruno Walter Finance SA beraten, die in Montreux (Schweiz) ansässig ist und nach einem Top-Down-Makroansatz vorgeht. Der Mischfonds verwaltet aktuell 87,29 Millionen Euro, thesauriert seine Erträge und wird derzeit von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet (27.08.2024).

3. DC Value Global Dynamic

Ein dritter Mischfonds, der trotz seiner Streuung über verschiedene Anlageklassen besser als der DAX abschneidet, ist der DC Value Global Dynamic. Er wurde im Juli 2008 in Luxemburg aufgelegt und wird durch Dickemann Capital (Berlin) betreut. Als dynamischer Mischfonds kann der Aktienanteil in bestimmten Phasen überwiegen. Derzeit sind es 67,10 Prozent, während 22,09 Prozent in Anleihen als auch Edelmetall-Anlagen und 10,81 Prozent im Geldmarkt geparkt sind.

Dickemann Capital investiert vor allem in gut positionierte Unternehmen, die nicht zu hoch bewertet sind und möglichst von den Eigentümern gemanagt werden. Der DC Value Global Dynamic verwaltet bisher 78,38 Millionen Euro, thesauriert seine Erträge und wird von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet (27.08.2024).

Fazit Mischfonds

Mischfonds sind in ihrer Ausrichtung flexibel und meist über verschiedene Anlageklassen investiert. Dies ermöglicht ihnen in schwierigen Börsenphasen mehr Stabilität, während sie in guten Abschnitten von Aktien wachstumsstarker Unternehmen profitieren.

Autor: Dipl.-Kfm. (FH), Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte