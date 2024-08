JD.com: Aktienrückkaufprogramm im Wert von 5.000.000.000 US-Dollar!

Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem JD.com versucht, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen, nachdem der Einzelhandelssektor in China aufgrund eines wirtschaftlichen Abschwungs und der anhaltenden Immobilienkrise geschwächt ist. Erst letzte Woche hatte JD.com die Gewinnprognosen für das Juni-Quartal übertroffen.

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com hat am Dienstag ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Das Programm tritt im September in Kraft und ermöglicht dem Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien über die nächsten 36 Monate.

Dennoch überwiegen bei Anlegern aktuell die Sorgen vor einer Abkühlung der chinesischen Konjunktur und wachsenden Kaufzurückhaltung der Verbraucher. In den vergangenen 5 Tagen hat die Aktie rund 7 Prozent an Wert verloren. Immerhin konnten die Papiere nach den angekündigten Rückkäufen am Dienstag im US-Handel rund 2,3 Prozent zulegen.

Es ist bereits das zweite Rückkaufprogramm, das JD.com in diesem Jahr ankündigt. Im März hatte das Unternehmen ein Rückkaufprogramm im Wert von 3 Milliarden US-Dollar gestartet. Alibaba hatte bereits im Februar ein noch umfangreicheres Rückkaufprogramm über 25 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Die Ankündigung von PDD Holdings, dass es die Umsatzerwartungen verfehlt hat und ein unsicheres Marktumfeld erwartet, führte am Montag zu einem Kurssturz, bei dem 55 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtet wurden. JD.com und Alibaba wurden von dieser Negativentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

In diesem turbulenten Umfeld hatte Walmart Anfang des Monats seine gesamte Beteiligung an JD.com im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar verkauft, was Fragen zur Zukunftsfähigkeit der E-Commerce-Plattform aufwarf. Walmart will sich künftig auf seine eigenen Geschäfte in China konzentrieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion