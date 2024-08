DAX und TecDAX im Aufwind: US-Märkte schwächeln – Top- und Flopwerte im Überblick**

Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main, [Datum] – Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,27% auf 18.681,03 Punkte leicht verbessern. Auch der MDAX verzeichnete einen Anstieg und steht aktuell bei 25.278,15 Punkten, was einem Zuwachs von 0,30% entspricht. Der SDAX hingegen musste einen leichten Rückgang hinnehmen und notiert mit einem Minus von 0,13% bei 13.926,00 Punkten. Der TecDAX zeigte sich am stärksten unter den deutschen Indizes und legte um 0,63% zu, womit er aktuell bei 3.345,28 Punkten steht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen sich die US-amerikanischen Indizes weniger optimistisch. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,18% und steht derzeit bei 41.147,81 Punkten. Auch der S&P 500 konnte sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und verlor 0,06%, womit er aktuell bei 5.612,91 Punkten notiert. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine positive Tendenz, während die US-amerikanischen Märkte leichte Verluste hinnehmen müssen.Die unterschiedlichen Entwicklungen spiegeln die variierenden Marktbedingungen und Anlegerstimmungen auf beiden Seiten des Atlantiks wider.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Continental mit einem Anstieg von 3.28%. Brenntag folgt mit 2.00% und adidas schließt mit 1.87% ab.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Kursentwicklungen. Siemens Energy führt die Liste mit einem Rückgang von -1.33% an, gefolgt von Vonovia mit -1.29% und Daimler Truck Holding mit -1.21%.Im MDAX sticht Evotec mit einem beeindruckenden Plus von 9.13% hervor. TUI kann ebenfalls überzeugen und legt um 4.86% zu, während Carl Zeiss Meditec mit 3.27% ebenfalls positiv abschneidet.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Verluste, angeführt von HelloFresh mit -3.96%. Delivery Hero folgt mit -3.17% und TRATON verzeichnet einen Rückgang von -2.01%.Im SDAX sind 1&1 mit 3.34% und PVA TePla mit 2.32% die Spitzenreiter. RENK Group schließt mit einem Anstieg von 2.00% ab.Die Flopwerte im SDAX sind von signifikanten Rückgängen geprägt, wobei SGL Carbon mit -3.41% die größte Abnahme verzeichnet. SFC Energy folgt mit -3.22% und Verbio mit -2.71%.Im TecDAX zeigt Evotec erneut eine starke Leistung mit 9.13%. 1&1 und Carl Zeiss Meditec folgen mit 3.34% und 3.27%.Die TecDAX-Flopwerte sind weniger stark ausgeprägt, wobei Nagarro mit -0.92% den geringsten Rückgang zeigt. SMA Solar Technology und CANCOM SE verzeichnen -1.32% bzw. -1.42%.Im Dow Jones sind Honeywell International mit 0.50%, Coca-Cola mit 0.49% und Apple mit 0.47% die Topwerte, die moderate Zuwächse verzeichnen.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen stärkere Verluste, angeführt von Amazon mit -1.73%. Johnson & Johnson und Salesforce folgen mit -1.47% und -1.20%.Im S&P 500 sticht Insulet mit einem Anstieg von 6.92% hervor, gefolgt von Resmed mit 6.18% und Expedia Del mit 2.79%.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls stark, mit Vulcan Materials (Holding Co) an der Spitze mit -4.18%. Seagate Technology Holdings und Moderna verzeichnen Rückgänge von -3.93% und -3.29%.