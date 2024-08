Aktienmärkte: Nvidia-Zahlen überschätzt - das ist wichtiger!

Die Aktienmärkte der Wall Street heute wenig verändert - alle warten auf die Zahlen morgen von Nvidia und erwarten, dass das Wohl und Wehe davon abhängt, ob Nvidia mit den Zahlen steigt oder eben nicht. Klar: Psychologisch ist das kurzfristig für die Aktienmärkte wichtig, um die KI-Euphorie am Leben zu halten - aber die Zahlen dvon Nvidia verraten mehr über den Hype, aber wenig bis nichts über die Frage, was KI wirklich bringen wird und ob Firmen KI wirklich monetarisieren können! Wichtiger ist, dass seit Jahresbeginn definsive Sektoren am besten laufen - und das ist ein Zeichen für eine bereits eingetretene oder kommende Rezession. Und das ist wichtiger als ein bisher unbestätigter Hype..

