"Eine zu starke Zinssenkung der Fed könnte zu einem Markrückgang führen"

"Wenn Sie jetzt ein Marktbulle sind, wollen Sie keine 50 Basispunkte. Sie wollen einen langsamen Gang auf der geldpolitischen Treppe nach unten. Sie wollen nicht, dass die Fed die Treppe hinunterfällt", sagte José Torres, ein leitender Wirtschaftswissenschaftler bei Interactive Brokers, gegenüber MarketWatch.

Torres erklärte weiter, dass ein größerer Schritt der US-Notenbank den Anlegern signalisieren könnte, dass die Fed die Zinssätze zu spät senkt und dass sie schnell handeln muss, um einen wirtschaftlichen Abschwung einzudämmen. Andererseits könnte ein gemäßigter und vorhersehbarer Ansatz das Vertrauen der Anleger stärken.

Dave Sekera, leitender US-Marktstratege bei Morningstar, glaubt, dass die Fed die Zinsen im September um 25 Basispunkte senken wird. Eine Senkung um 50 Basispunkte hält er nicht nur für unwahrscheinlich, sondern auch für potenziell negativ.

"Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte könnte vom Markt so interpretiert werden, dass die Fed sich mehr Sorgen um die Wirtschaft macht, als wir unbedingt erwarten. Das könnte die Besorgnis über eine mögliche Rezession in naher Zukunft verstärken", so Sekera in einem Vermerk.

Nachdem, wie die Märkte auf die US-Arbeitslosenzahlen für Juli reagiert haben, könnten die Anleger bereit sein zu verkaufen, wenn sie etwas sehen, das auf eine wirtschaftliche Verlangsamung hindeutet. "All dies könnte den Markt zu einem Rückgang veranlassen, wenn es tatsächlich zu einer Senkung um 50 Basispunkte kommt", fügte Sekera hinzu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion