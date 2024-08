Warren Buffett reduziert immer weiter eine seiner profitabelsten Wetten

Berkshire Hathaway hat den Anteil an der Bank of America seit Mitte Juli in einer Reihe von Verkäufen um insgesamt fast 13 Prozent reduziert und dabei 5,4 Milliarden US-Dollar erlöst. Berkshire gab die jüngsten Verkäufe am späten Dienstag in einem Bericht an die Aufsichtsbehörden bekannt, in dem die Verkäufe am 23., 26. und 27. August aufgeführt sind.

Buffett hat über seine Beweggründe für die Verkäufe bisher geschwiegen. Die Wette auf die Bank of America gilt aber als hochprofitable Investition, die begann, als die Aktie 2011 bei 5 US-Dollar notierte. Vor der Verkaufswelle waren die Aktien in diesem Jahr um 31 Prozent gestiegen. Seitdem Buffett verkauft, sind sie um 10 Prozent auf 39,67 US-Dollar gefallen.