Bitcoin und Ether stürzen ab: Nvidia-Zahlen als Rettungsanker?

Bitcoin notiert nun bei unter 59.000 US-Dollar . Ether, der zweitgrößte Token, fiel zwischenzeitlich um mehr als 7 Prozent. Die jüngsten Kursverluste bei den führenden Kryptowährungen spiegeln die nachlassende Marktstimmung wider, die in der vergangenen Woche durch Hinweise des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf mögliche Zinssenkungen beflügelt worden war. Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia Pty, kommentiert bei Bloomberg den Abschwung wie folgt:

Händler warten gespannt auf die Quartalsergebnisse von Nvidia, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Nvidia könnte die Investorenstimmung und damit die Risikobereitschaft in Kryptowährungen wie Bitcoin beeinflussen, so Sycamore weiter. Der Optionsmarkt rechnet mit einem kleinen zweistelligen Kurssprung nach dem Bericht.

Tipp aus der Redaktion: Im neuen kostenlosen Report wird die Situation des Bitcoins analysiert, inklusive 5 Krypto-Aktien für den nächsten Bullrun. Hier mehr erfahren!

Trotz eines anhaltenden Zuflusses in US-Spot-ETFs für Bitcoin kommt der Kursrückgang überraschend. Ein möglicher Verkaufsdruck durch die US-Regierung, die beschlagnahmte Token veräußern könnte, stellt laut Bloomberg ein weiteres Risiko für den Markt dar.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!