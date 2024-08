Dow Jones: Diverse Gründe für Zweifel am bullishen Chartbild

Der Dow Jones hat vorgestern ein neues Rekordhoch markiert. Mit einer extrem starken Kurserholung, die den Aktienindex um +7,59 % nach oben katapultierte, wurde die gesamte vorherige (ABC-)Korrektur (dunkelrot im folgenden Chart), die vor allem mit der zweiten Abwärtswelle (C) zu sehr bearishen Signalen geführt hatte, binnen nur 16 Handelstagen mehr als aufgeholt.

Wer hätte das vor drei oder gar nur vor zwei Wochen gedacht?! Denn zur Erinnerung: Am 8. August sah der kurzfristige Kursverlauf noch wie folgt aus:

Damals stellte ich mit Blick auf die Kursentwicklung innerhalb des gelben Rechtecks zum Dow Jones folgende Fragen (siehe „Bietet der aktuelle Markt eindeutige Tradingchancen?“): „Wird er vielleicht eine Seitwärtskonsolidierung ausbilden, die als trendbestätigend gilt und somit nach den herben Kursverlusten bearish zu werten ist? Oder wurde durch den heutigen impulsiven Aufwärtsimpuls eine Art Doppelboden gebildet, der nun die Basis ist für ebenso schnell steigende Kurse, wie sie zuvor gefallen waren?“ Heute wissen wir, dass Letzteres der Fall wurde.

Zunächst sah vieles nach einer (ABC-)Konsolidierung aus

Aber das war selbst am 13. August, also vor genau zwei Wochen, noch nicht vollkommen klar. Denn zunächst hatten die Bullen große Probleme, die Seitwärtsrange nach oben zu verlassen und somit den Doppelboden zu vollenden. Stattdessen fielen die Kurse im Rahmen einer weiteren, engeren Seitwärtsbewegung (kleineres Rechteck im folgenden Chart) immer wieder in die Handelsspanne zurück.

Es bestand daher bis zu diesem Zeitpunkt noch die Gefahr, dass es sich lediglich um eine ABC-Erholung nach zuvor starken Kursverlusten handelte, auf die eine zweite Abwärtswelle folgt.

Keine (ABC-)Konsolidierung, sondern ein starker (5-gliedriger) Aufwärtsimpuls

Erst mit der Fortsetzung der Aufwärtsbewegung vom 14. August zeichnete sich ab, dass sich keine Seitwärtskonsolidierung bildete, sondern der Doppelboden bzw. das zweite Tief die Basis für eine starke Kurserholung war, die sich aus aktueller Sicht als 5-gliedriger Aufwärtsimpuls darstellt.

Nimmt man nun noch die erste Erholungstendenz vom Korrekturtief (Tief der crashartigen Welle C) hinzu (grüner Trendkanal), dann kann man davon ausgehen, dass der 5-gliedrige Aufwärtsimpuls die Welle 3 einer größeren 5-gliedrigen Aufwärtsbewegung gebildet hat.

