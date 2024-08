Hochspannung am Mittwoch: Liefert Nvidia wieder? Kommt CrowdStrike zur Ruhe?

CrowdStrike wird mit seinem Geschäftsbericht also vor allem zwei Dinge beweisen müssen. Erstens dass sich die finanziellen Einbußen und auch eventuell anfallende Schadensersatzzahlungen in Grenzen halten werden und zweitens, dass dem Unternehmen trotz des Ansehensverlustes nicht die Kunden davongelaufen sind.

Erwartet wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 958,4 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigter Ertrag von 0,97 US-Dollar je Anteilsschein. Beide Zahlen würden gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine erhebliche Verbesserung und ein signifikantes Wachstum darstellen. Vor einem Jahr hatte CrowdStrike knapp 732 Millionen US-Dollar erlöst und einen Gewinn von 0,74 US-Dollar pro Aktie erzielt.

Der zuletzt stark gesunkene Kurs hat viele Anleger und Optionshändler zur Eindeckung mit Call-Optionen veranlasst, dementsprechend hoch liegt mit 64,8 Prozent der Anteil von Wetten auf nach den Zahlen steigende Kurse. Nur 35,2 Prozent der Händler haben sich in der Aktie, für die eine Kursbewegung von 9,9 Prozent zu erwarten ist, gegen fallende Kurse gewappnet. Das liegt auch an der Earnings-Historie: In den vergangenen sechs Quartalen wurde CrowdStrike fünfmal mit steigenden Kursen belohnt.

Mittwoch, 28. August: Nvidia

Der Höhepunkt der laufenden Quartalssaison liegt mit den Ergebnissen der übrigen Magnificent-Seven-Werte zwar bereits einen Monat zurück, nichtsdestotrotz sind alle Augen einmal mehr auf KI-Überflieger Nvidia gerichtet.

Dessen Zahlen dürften ohne jede Übertreibung das Potenzial haben, den Markt entweder zu crashen oder ihm zu neuen Allzeithochs zu verhelfen – nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Aktie im S&P 500 inzwischen mit 6,7 und im Nasdaq 100 mit 8,1 Prozent gewichtet ist, sondern auch wegen der überragenden Bedeutung des Unternehmens für die KI-Story.

In den vergangenen Wochen hatte das Unternehmen aufgrund der Verzögerungen bei den Auslieferungen seiner Blackwell-Server mit seltenem Gegenwind zu kämpfen. Die Mehrheit der Analysten sieht das Quartalsergebnis durch diese aber nicht gefährdet. Das spiegelt auch die Aktie wider, die sich nach dem zwischenzeitlichen Einbruch auf 90 US-Dollar bereits wieder auf Schlagdistanz zu ihren Allzeithochs erholen konnte.

Um solche zu rechtfertigen, muss das Unternehmen aber ein weiteres Blow-out-Quarter liefern, denn die Bewertung der Aktie ist für einen zyklischen Halbleiterwert mit einem für das laufende Geschäftsjahr geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45 enorm – hier ist bereits eine Menge Zuversicht, um nicht zu sagen Fantasie, eingepreist.

Analysten rechnen mit einem Umsatzergebnis von rund 28,6 Milliarden US-Dollar, was mehr als eine Verdoppelung bedeuten würde. Der Gewinn pro Aktie wird auf 0,64 US-Dollar geschätzt – auch das wäre gegenüber dem Vorjahresquartal ein Anstieg um mehr als 100 Prozent. Dem steht aber bereits eine Performance der Aktie von 170 Prozent in den vergangenen 12 Monaten gegenüber.

Das Interesse an Optionen auf Nvidia ist riesig, allein am kommenden Freitag werden rund 1,4 Millionen Optionskontrakte verfallen. Davon liegen 58,6 Prozent auf der Call- und 41,4 Prozent auf der Put-Seite. Das Sentiment ist vor den Zahlen also zuversichtlich, aber nicht euphorisch. Mit 10,9 Prozent ist die höchste Schwankungsbreite der vergangenen zwei Jahre eingepreist, fünfmal konnte die Aktie in den vergangenen eineinhalb Jahren von ihren Zahlen profitieren und zulegen.

Mittwoch, 28. August: Salesforce

Der Aktie von Salesforce steckt noch immer die Enttäuschung des letzten Quartalsberichtes in den Knochen. Vor drei Monaten ging es für die Anteile steil bergab, nachdem das Unternehmen nicht nur die Umsatzerwartungen verfehlt, sondern auch einen vergleichsweise zurückhaltenden Ausblick präsentiert hatte und die erkennbare Monetarisierung seiner KI-Plattform Einstein vermissen ließ.

Aus dem gleichen Grund zeigten sich Anleger zuletzt bei Alphabet und Meta Platforms enttäuscht – den hohen Investitionskosten für den Aufbau einer KI-Infrastruktur stehen bislang noch nicht die erhofften Einnahmen gegenüber. Sollte Salesforce daher erneut unter den Erwartungen bleiben, könnten die Sorgen innerhalb der Softwarebranche zurückkehren und die hohen Ausgaben infrage stellen.

Erwartet werden Erlöse in Höhe von 9,23 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 7,3 Prozent bedeuten würde. Für den Gewinn je Aktie rechnen Analysten nach 2,12 US-Dollar im Jahr zuvor nun mit einer Verbesserung um 24 Cent auf 2,36 US-Dollar.

Da die Aktie für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 bewertet ist, was für ein Unternehmen mit einer einstelligen Wachstumsrate hoch ist, könnten bereits Zahlen im Rahmen der Erwartungen erneut für Ernüchterung sorgen.

Nach dem Kursdesaster im vergangenen Quartal sind Anleger gegenüber der Aktie von Salesforce zurückhaltend. Nur 45,8 Prozent der Optionshändler wetten auf steigende Kurse, während sich 54,2 Prozent auf der Short-Seite positioniert haben. Nachdem es vor drei Monaten fast 20 Prozent bergab ging, ist nun eine Kursbewegung von 7,4 Prozent eingepreist.

Donnerstag, 29. August: Dell

Auch Dell profitierte von steigenden Ausgaben für KI- und Server-Infrastruktur. Längst haben die Erlöse aus dem Infrastruktur- und Netzwerkgeschäft die Einnahmen aus dem ursprünglichen Kerngeschäft des Unternehmens, dem Verkauf von PC-Hardware, überholt.

Wenn dieser und auch der Erfolg der Aktie, die sich in den vergangenen 12 Monaten fast verdoppelt und zeitweise sogar verdreifacht hat, anhalten soll, muss sich dieses Mal aber eine Verbesserung der Margen zeigen. Denn bereits im vergangenen Quartal lag das Gewinnergebnis unter dem Niveau des Vorjahres.

Das ist auch für die am Donnerstagabend zu erwartenden Quartalszahlen der Fall, Analysten rechnen für den Gewinn mit einem Ergebnis von 1,69 US-Dollar pro Aktie. Das wären 5 Cent weniger als im Jahr zuvor und steht damit in scharfem Kontrast zur Kursentwicklung. Bei den Erlösen wird ein Anstieg um etwa 2 Prozent auf 24,14 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die stark gestiegene Bewertung der Aktie ist angesichts dieser allenfalls moderaten Geschäftsentwicklung nur dann zu vertreten, wenn Dell neben einem Ergebnis über den Erwartungen auch einen überzeugenden Ausblick für das kommende Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr vorlegt.

Wie für Salesforce ging es auch für Dell vor drei Monaten fast 20 Prozent bergab, von Zurückhaltung ist hier jedoch keine Spur. Händler haben sich am Optionsmarkt mit einem Call-Anteil von 64,4 Prozent mit überwältigender Mehrheit auf steigende Kurse eingestellt – und hoffen damit auf eine Wiederholung der Kursreaktion vor einem halben Jahr als es für die Aktie um ein Drittel nach oben ging. Eingepreist ist aktuell ein Kursreaktion von 12,0 Prozent.

Donnerstag, 29. August: Lululemon

Angesichts der anhaltenden Sorgen um sinkende Verbraucherausgaben dürften in dieser Woche auch die Geschäftsberichte zahlreicher US-Einzelhändler im Fokus der Anleger stehen. Aus dem Bereich nicht-essenzieller Konsumgüter ist Sportbekleidungshändler Lululemon der nach Marktkapitalisierung größte Einzelhandelskonzern, der in den kommenden Tagen seine Zahlen vorstellen wird.

Angesichts der zuletzt sehr schwachen Geschäftsentwicklung von Nike dürfte die große Frage sein, ob sich Lululemon, das mit seiner Produktpalette und seinem Pricing eine zahlungskräftigere Kundschaft adressiert, auf Wachstumskurs behaupten konnte oder sich auch hier die Erschöpfung der Verbraucherinnen und Verbraucher bemerkbar macht.

Nach einem Umsatzergebnis von 2,21 Milliarden US-Dollar wird und mit 2,41 Milliarden US-Dollar und damit einem Anstieg um 9 Prozent gerechnet – das wäre die geringste Wachstumsrate seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 2,95 US-Dollar belaufen, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Wachstum von 10 Prozent entsprechen würde.

Für die Aktie, die sich in den vergangenen sechs Quartalen fünfmal steigern konnte, ist eine Kursbewegung von 10,7 Prozent eingepreist. Das ist ein für die Aktie überdurchschnittlicher Wert und lässt auf Unsicherheit schließen. Die zeigt sich mit Blick auf die Verteilung der Optionswetten jedoch nicht. Hier haben sich rund 63 Prozent der Händler auf steigende Kurse eingestellt, nur 37 Prozent der Marktteilnehmenden hat sich für sinkende Kurse in Stellung gebracht.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 24. August, 09:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion