China-Aktien: Ein Bullenmarkt ist "unwahrscheinlich", warnen Analysten

"Der gesamte Aktienmarkt scheint um einen breiten Boden herum zu hüpfen, aber ein größerer Ausbruch ist unwahrscheinlich, es sei denn, die Regierung startet ein groß angelegtes Stimulierungsprogramm, was nicht in Sicht zu sein scheint", so die Analysten von Alpine Macro in einer Notiz vom Dienstag.

Wie können Sie sich bei einem Ausverkauf und Verfall Ihres Depots schützen? Im folgenden kostenlosen Spezialreport wird aufgezeigt, wie man sein Depot mit diversen Strategien und den richtigen Instrumenten versichern kann. Erweitern Sie jetzt Ihr Wissen!

Alpine Macro wies auf eine "beunruhigende" Verschlechterung der Geld- und Kreditzahlen im Reich der Mitte hin, die auf schwache private und geschäftliche Ausgaben hindeuten. Die Analysten sagten, dass die politischen Entscheidungsträger die Warnsignale herunterspielten und dass die jüngsten Anleiheemissionen der Regierung, um Finanzierungsdefizite zu beheben, ebenfalls in Verzug geraten seien.

"Es ist jetzt fast unmöglich für Peking, sein BIP-Wachstumsziel von 5 Prozent für 2024 zu erreichen. Wenn man sich an der Geschichte orientiert, kündigt der Rückgang der Geldmengen eine drastische Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der Zukunft an", so Alpine Macro.

Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal weniger als erwartet und verfehlte das 5-Prozent-Ziel der Regierung, da die privaten Ausgaben ins Stocken gerieten und die Deflation anhielt. Alpine Macro vergleicht Chinas Abschwächung mit der Stagnation der japanischen Wirtschaft seit Anfang der 1990er Jahre, wo die Regierung die Einführung antizyklischer Maßnahmen hinauszögerte.

Alpine Macro erklärte, dass es in Bezug auf chinesische Aktien an seinen Long-Positionen festhalten wolle und dass die sinkenden Zinssätze den lokalen Märkten einen gewissen Auftrieb verleihen dürften. Das Unternehmen warnte jedoch davor, dass es "keinen Grund für einen anhaltenden Bullenmarkt" in China gebe, es sei denn, die Regierung würde drastische Maßnahmen ergreifen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion