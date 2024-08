Uzin Utz - günstige Bewertung

Bau und Chemie klingt nicht gerade nach verheißungsvollen Branchen, derzeit. Dennoch präsentiert sich der Bauchemiespezialist Uzin Utz zum ersten Halbjahr 2024 robust. Uzin Utz liefert so ziemlich alles, was für die Bodenverlegung und Bodenveredlung notwendig ist. Im ersten Halbjahr 2024 sank der Umsatz, trotz schwieriger Bedingungen am Bau, lediglich um ein Prozent auf 242,3 Millionen Euro. Wie es weitergeht mit der günstig bewerteten Aktie. weiterlesen