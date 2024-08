DAX – Wen interessiert schon die Saisonalität?

Die Marktteilnehmer ignorieren gerade hartnäckig die Statistik und ziehen den DAX gegen die saisonal bedingte Schwäche immer weiter nach oben. Das Rekordhoch, welches im Mai erreicht wurde, ist inzwischen wieder in Reichweite gekommen. Auch die eher kritische Indikatorenlage wird nicht beachtet. Auffällig ist in diesem Szenario aber der anhaltend niedrige und weiter rückläufige Umsatz. Dies zeigt eindrucksvoll, dass die breite Masse der Marktteilnehmer nach wie vor nicht an einen Ausbruch nach oben glaubt. Vermutlich sind auch noch etliche Händler in Urlaub, was ebenfalls für dünne Umsätze sorgen dürfte. Somit ist zu erwarten, dass der aktuelle Anstieg in den nächsten Tagen korrigiert werden dürfte. Dies sollte spätestens mit Erreichen der Topnotierungen erfolgen.

S&P500 – Aufwärtsdynamik lässt sichtbar nach

In den letzten Handelstagen konnte der S&P500 kaum noch Boden gut machen. Diese nachlassende Dynamik vollzog sich im Bereich der Tops von Mitte Juli. Die Umsätze waren in der Anstiegsbewegung rückläufig, was eine gewisse Unsicherheit der Marktteilnehmer widerspiegelt. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und stehen vor Verkaufssignalen. Somit dürfte auch hier, genau wie beim Dax, eine Korrektur nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Gold – Kommt auf dem Weg nach oben weiter voran.

Das gelbe Edelmetall ist weiterhin auf dem Weg nach oben. Der Widerstandsbereich ist überwunden und die nächste große runde Zahl konnte mit dem Übersteigen der 2.500er-Marke erreicht werden. Auch wenn zuletzt die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat, ist der Aufwärtstrend gesund, da immer wieder kurzfristige Korrekturbewegungen vollzogen werden. Die jüngsten Doji’s deuten eine gewisse Unsicherheit an. Daher ist mit einer Gegenbewegung auf die aktuelle Anstiegsbewegung zu rechnen, was für den laufenden Trend eine weitere Bestätigung wäre.

