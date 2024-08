DAX klopft am Rekordhoch an, Warten auf Nvidia, Sparzwang bei VW

Der Gewinnbericht von Nvidia wird am heutigen Mittwochabend nach Handelsschluss in den USA erwartet. Der Optionsmarkt prognostiziert einen Kursanstieg von 10,3 Prozent am Tag nach der Veröffentlichung. BofA-Analyst Gonzalo Asis empfiehlt jedoch, sich gegen mögliche Enttäuschungen und deren Auswirkungen auf den Gesamtmarkt abzusichern, indem man Put-Optionen auf den S&P 500 erwirbt, anstatt direkt auf Nvidia zu setzen.

GM und Samsung SDI machen gemeinsame Sache

Der südkoreanische Batteriehersteller Samsung SDI und der US-amerikanische Automobilkonzern General Motors (GM) haben eine Vereinbarung zum Bau einer gemeinsamen Fabrik für Elektroautobatterien im US-Bundesstaat Indiana getroffen. Die beiden Unternehmen planen, etwa 3,5 Milliarden Dollar in das neue Werk zu investieren. Laut Samsung SDI soll die Massenproduktion voraussichtlich im Jahr 2027 beginnen.

Wenn ein Autobauer gerade bei den Anlegern beliebt ist, dann ist es GM. An schwachen Tagen ist die Aktie ein Kandidat für das Depot.

Warren Buffett verkauft weiter

Die Bereinigung des Beteiligungsportfolios bei Berkshire Hathaway setzt sich fort. Das von Warren Buffett geführte Investmentunternehmen geriet kürzlich in die Schlagzeilen, nachdem es seinen Anteil an Apple erheblich reduziert hatte. Apple gilt als wichtigste Einzelposition im Beteiligungsportfolio.

In der Nacht auf Mittwoch wurde bekannt, dass auch die Beteiligung an der Bank of America weiter verringert wurde. Insgesamt verkaufte Warren Buffett Aktien im Wert von knapp einer Milliarde US-Dollar. Die Reduzierung der Position begann jedoch bereits Mitte Juli.

Insgesamt hat Berkshire Hathaway nun Aktien der Bank of America im Wert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar verkauft und die Beteiligung dadurch um etwa 13 Prozent reduziert. Trotz dieser Verkäufe bleibt Warren Buffett der größte Anteilseigner der Bank, mit 903,8 Millionen Aktien, die derzeit einen Wert von knapp 36 Milliarden US-Dollar haben.

Banken gehörten im ersten Halbjahr eher zu den Lieblingen der Anleger. Seit Jahresanfang hat das Papier der Amerikaner rund 17 Prozent zugelegt. Daher bleibt die Aktie eine gute Halteposition.

Playstation wird teurer

Die Börse in Tokio reagierte positiv auf die Ankündigung von Sony (JP3435000009), die Preise der PlayStation zu erhöhen. Im Mittwochhandel stiegen die Aktien des Elektronikkonzerns zeitweise um mehr als 2,7 Prozent, nachdem Sony bekannt gab, den Verkaufspreis der PS5 in Japan um 19 Prozent auf umgerechnet etwa 495 Euro zu erhöhen. Diese Preiserhöhung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die PS5 in Japan nach dem Launch des Spiels Black Myth: Wukong in der vergangenen Woche ausverkauft war.

Sony plant außerdem, die Preise für Zubehör zu erhöhen, was den Anlegern Hoffnung auf einen Umsatzanstieg im laufenden Quartal gibt, bevor die Preiserhöhungen wirksam werden. Bereits zu Beginn des Monats hatte Sony eine Reihe von Preiserhöhungen bei anderen Produkten wie Kameras, Kopfhörern und Fernsehern vorgenommen, um die gestiegenen Kosten weiterzugeben.

Everfuel Aktie hebt nach Übernahmeangbot ab

Swiss Life Vergia, eine indirekte Tochtergesellschaft von Swiss Life Asset Management, hat Pläne für ein freiwilliges Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des grünen Wasserstoffunternehmens Everfuel angekündigt, wie einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Im Rahmen dieser geplanten Transaktion wird der Vermögensverwalter über das Akquisitionsvehikel Faro BidCo 13 norwegische Kronen pro Everfuel-Aktie bieten, was einer Gesamtbewertung des Unternehmens von 1,12 Milliarden Kronen entspricht. Der Angebotspreis stellt einen Aufschlag von 52,9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Everfuel vor der Ankündigung dar.

Der Vorstand von Everfuel, mit Ausnahme eines Mitglieds, das die Interessen der Übernehmeraktionäre vertritt, hat einstimmig beschlossen, den Aktionären zu empfehlen, das Angebot anzunehmen, sobald es offiziell vorliegt. Der Vorstand betonte, dass die Bedingungen des Angebots "im besten Interesse des Unternehmens" seien.

Die Transaktion soll, vorbehaltlich der Genehmigung, voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen werden.

VW: Sparziele in Gefahr?

Die Pkw-Marke von Volkswagen hat angeblich Schwierigkeiten, ihr Ziel zur Kostensenkung von 10 Milliarden Euro zu erreichen. Laut einem Bericht des Handelsblatts vom Mittwoch werden die Bemühungen durch Herausforderungen wie niedrige Verkaufszahlen und Lieferengpässe behindert. Ein Sprecher von Volkswagen wollte dazu keine Stellungnahme abgeben.

Zwei mit der Situation vertraute Personen, die anonym bleiben möchten, berichteten dem Handelsblatt, dass die Marke ihr Sparziel für dieses Jahr um 2 bis 3 Milliarden Euro verfehlen könnte.

Volkswagen, der umsatzstärkste Automobilhersteller Europas, hatte im vergangenen Dezember Details zu den geplanten Kostensenkungsmaßnahmen veröffentlicht. Mit diesen Einsparungen soll die Umsatzrendite der Marke bis 2026 von derzeit 2,3 auf 6,5 Prozent gesteigert werden.

Zu den geplanten Maßnahmen gehören eine Reduzierung der Verwaltungskosten der Marke um 20 Prozent, Einsparungen von einer Milliarde Euro bis 2028 durch die Verkürzung der Produktentwicklungszyklen von 50 Monaten auf drei Jahre, die Beschleunigung der Produktionszeiten und die Streichung eines geplanten Forschungs- und Entwicklungsstandorts in Wolfsburg, der 800 Millionen Euro kosten sollte.

Es wurde damals angekündigt, dass die Einsparungen von bis zu 4 Milliarden Euro im Jahr 2024 wirksam werden sollen. Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte auf der Bilanzkonferenz im August, dass einige dieser Maßnahmen erst mit Verzögerung greifen würden. Vorstandschef Oliver Blume betonte auf derselben Konferenz, dass der Fokus für die kommenden Jahre auf "Kosten, Kosten, Kosten" liegen werde, nachdem im ersten Halbjahr geringere Margen verzeichnet wurden.

Die Nachricht setzt die Aktie heute zwar leicht unter Druck, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Unter 100 Euro können immer mal ein paar Stücke von VW eingesammelt werden.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion