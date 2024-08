BYD: Rekordquartal!

Steigende Auslieferungen aus Übersee trugen zu einem Rekordquartal im Juni bei BYD bei, wobei das Unternehmen einen Anstieg der Verkäufe von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

Für das erste Halbjahr belief sich der Nettogewinn auf 13,6 Milliarden Yuan, während der Umsatz 301,1 Milliarden Yuan betrug, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.

"Unser Überseemarkt wird in Zukunft einen relativ großen Anteil an unseren weltweiten Verkäufen haben", sagte Executive Vice President Stella Li in einem Interview in Shenzhen vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am Mittwoch. Auf Nachfrage sagte sie, dass "fast die Hälfte" des Umsatzes aus Übersee kommen werde.

Li nannte keinen konkreten Zeitrahmen für BYDs globales Verkaufsziel. Laut Joanna Chen, China-Autoanalystin bei Bloomberg Intelligence, werde das Ziel eines weltweiten Absatzes von 50 Prozent wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahrzehnts erreicht werden. "Der 50-prozentige Anteil wird frühestens 2030 oder sogar noch später erreicht", so Chen.

Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr 500.000 Fahrzeuge in Übersee zu verkaufen, nachdem in den ersten sieben Monaten 270.000 Fahrzeuge verkauft wurden, was etwa 14 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Das Gesamtziel von BYD ist es, bis 2024 rund 3,6 Millionen Elektro- und Plug-in-Hybridautos zu verkaufen, vor allem auf dem Heimatmarkt.

Nach Schätzungen von Counterpoint Research wird BYD in diesem Jahr Tesla mit einem Anteil von 17,7 Prozent am Weltmarkt (gegenüber 17,2 Prozent bei Tesla) als größten Anbieter von Elektrofahrzeugen ablösen.

Die in Hongkong gehandelten Aktien von BYD schlossen im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse mit einem Minus von 1,8 Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Titel 5,4 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 26,13EUR auf Tradegate (28. August 2024, 12:58 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion