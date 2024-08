Li Auto bleibt auf Wachstumskurs, aber deutlich hinter BYD zurück

Die Betriebsausgaben stiegen auf 5,7 Milliarden RMB, was das Ergebnis auf 468 Millionen RMB drückte – ein Rückgang von 71,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die operative Marge schrumpfte auf 1,5 Prozent.

Dennoch konnte Li Auto einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden RMB (151,5 Millionen US-Dollar) verzeichnen, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, aber eine bemerkenswerte Steigerung gegenüber dem Vorquartal bedeutet.

Zum Vergleich: BYD meldete einen Nettogewinn von 9,06 Milliarden RMB (1,27 Milliarden US-Dollar) im 2. Quartal.

Li Auto betreibt nun 497 Einzelhandelsgeschäfte in 148 Städten, zusammen mit 421 Servicezentren und 614 Supercharger-Stationen. Dabei soll es nicht bleiben: Das Unternehmen betont, seine Marktposition in China weiter ausbauen zu wollen. An der Börse honorieren die Anleger die Leistung. Die Aktie legte in einem Monat rund 10 Prozent zu:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion