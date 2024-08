Wird Nvidia zum Katalysator der Rally? 

Stehen am Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von Nvidia auf der Agenda, könnte die Börse an diesem Tag eigentlich auch geschlossen bleiben. Dabei ist es nicht allein die Gewichtung des Chipherstellers in den großen Indizes, die am Ende über Wohl und Wehe des Gesamtmarktes entscheidet. Vielmehr geht von den Zahlen heute Abend entweder die Botschaft aus, dass die Bäume auch im Hype um das Thema Künstliche Intelligenz nicht in den Himmel wachsen oder aber Nvidia zeigt ein weiteres Mal, dass auch jede noch so hohe Erwartung nicht noch von der Realität überboten werden könnte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

In diesem Fall dürften sich spätestens morgen die Anleger die Augen reiben, die dem Braten Erholung nach dem Absturz Anfang August nicht wirklich getraut haben und dem Aktienmarkt lieber ferngeblieben sind. Sollte der S&P 500 an der Wall Street dann in neue Rekordhöhen vorstoßen und auch den DAX in Frankfurt mitziehen, könnte der Bullenmarkt 2024 in eine neue Phase eintreten – stabilisiert und gut unterfüttert durch die kurze, aber heftige Korrektur vor drei Wochen und durch eine mehr als überzeugende Vorstellung auf dem Weg zurück.

Bleibt noch die Option, dass die Messlatte für Nvidia vielleicht doch mal zu hoch liegt und sich die Enttäuschung in der Aktie und dann auch im Gesamtmarkt zunächst Bahn bricht. Aber auch dann stellt sich die Frage, auf welchem Niveau schon wieder diejenigen Anleger einsteigen, die genau auf diesen Moment gewartet haben. Wie man es dreht und wendet, in der aktuellen Situation und auch vor dem Hintergrund der anstehenden Lockerung der Finanzierungsbedingungen durch die Notenbanken kann man sich nur schwer vorstellen, dass der Crash von Anfang August eine Wiederholung erfährt. Das Momentum ist aktuell ganz klar auf der Seite der Bullen.