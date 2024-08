Voestalpine mit gemischten Ergebnissen

Beim österreichischen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine (ISIN AT0000937503) lagen die Ergebnisse für Q1-2024/2025 leicht unter Konsensus-Schätzungen: Die Umsätze fielen aufgrund von gesunkenen Mengen und Preisen um 6,7 Prozent auf 4,1 Mrd. Euro, was sich in einem 16,5 Prozent niedrigeren operativen Gewinn (EBITDA) von 417 Mio. Euro niederschlug. Die EBITDA-Marge sank gegenüber dem Vergleichsquartal um 1 Prozentpunkt auf 10,1 Prozent. Dennoch verdient das Ergebnis eine differenzierte Betrachtung: Das größte Segment (Stahl) punktete dank gestiegener Verkaufspreise und einer guten Nachfrage, die weiterhin von der Eisenbahninfrastruktur-, Luftfahrt- und Lagertechnik-Industrie erwartet wird. Im Segment Performance Metals machte sich die schwache Nachfrage nach Werkzeugstahl aus der deutschen Autoindustrie bemerkbar; auch bei der Bau-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sind noch keine Erholungstendenzen sichtbar. Die Jahres-Gewinnerwartungen des Vorstands am unteren Ende der EBITDA-Spanne von 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro sind jetzt eingepreist.

