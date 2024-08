Xpeng-Aktie schaltet einen Gang hoch!

China's Elektroauto-Hersteller Xpeng will mit der Budget-Elektrofahrzeugmarke MONA den hart umkämpften Automarkt aufmischen. Das Einstiegsmodell MONA M03 startet bei einem Preis von nur 16.813 US-Dollar. Damit will Xpeng in der Preisklasse zwischen 100.000 und 150.000 Yuan, die ein Drittel der gesamten Autoverkäufe in China ausmacht, einen Fuß in die Türe bekommen.

Die Reaktion der Aktienmärkte ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktie legte zum Handelstart am Montag mehr als 7 Prozent hinzu. Am Dienstag konnten die in New York gelisteten Xpeng-Papiere nochmals 6,5 Prozent zulegen. Auch die Nachricht, dass CEO He Xiaopeng kürzlich über zwei Millionen Unternehmensanteile gekauft hat, treibt den Kurs aktuell an.

Die Aktie des Autobauers, der seit Monaten mit einer schwächelnden Konjunktur auf dem Heimatmarkt und einem harten Preiskampf konfrontiert ist, liegt seit Jahresanfang immer noch mehr als 40 Prozent im Minus.

Mit der Einführung der MONA-Serie tritt Xpeng in direkte Konkurrenz zu Nio, das im April ebenfalls eine günstigere Marke, Onvo, auf den Markt gebracht hat. Beide Marken setzen auf kamerabasierte autonome Fahrtechnologien und verzichten auf kostspielige Lidar-Sensoren, was die Produktionskosten erheblich senkt.

Das Fahrzeug wird in zwei Versionen erhältlich sein: Eine Basisversion ohne fortschrittliche autonome Fahrtechnologie und die M03 Max, die Tesla-ähnliche Technologien nutzt und ab 21.866 US-Dollar erhältlich ist. Bislang ist das Einstiegsmodell der Chinesen, der Xpeng P5, ab 22.000 US-Dollar erhältlich.

Xpeng-CEO He Xiaopeng kündigte an, dass die Auslieferungen des M03 Max, "dem einzigen Auto mit fortschrittlicher autonomer Fahrtechnologie unter 200.000 Yuan", Anfang nächsten Jahres beginnen werden. Die Einführung der MONA-Serie fällt mit dem 10-jährigen Jubiläum von Xpeng zusammen und markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion