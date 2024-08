Nachhaltigkeitsexperte Warren Levy tritt Element79-Board bei!

Goldexplorer Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) meldet einen hochkarätigen Zugang im Board of Directors. Warren Levy, bislang „nur“ Berater des kanadischen Unternehmens, soll Element79 zukünftig seine große Lateinamerikaexpertise in noch größerem Umfang zur Verfügung stellen.

Herrn Levys trug in seiner Karriere große Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit, hatte unter anderem mehrere Führungspositionen vor allem im Energie- und Rohstoffsektor inne. Herr Levy hat mehrere Unternehmen mit Auslandsaktivitäten sowohl als Berater als auch als Vorstandsmitglied geleitet und dabei sein Fachwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, betriebliche Effizienz und Kapitalbeschaffung genutzt und gleichzeitig positive Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften gefördert. Dies ist ein Aspekt, den auch Element79 bei seinen Bemühungen, die peruanische Goldmine Lucero wieder in Betrieb zu nehmen, in den Vordergrund stellt.

Im Laufe seiner Karriere hat Herr Levy die Expansion zahlreicher Unternehmen in den Bereichen Erdöl, Bergbau und High-Tech-Industrie in Lateinamerika und Asien vorangetrieben. Als Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur lateinamerikanischen Energiepolitik hat der Experte zum Diskurs über die Entwicklung der Energie und der natürlichen Ressourcen in der Region beigetragen und dabei aufschlussreiche Perspektiven zur Energiepolitik und zur zentralen Rolle der nachhaltigen Entwicklung der Armutsbekämpfung beigetragen.

Herr Levy leitete regionale Ölfeld- und Bergbaudienstleistungsunternehmen mit bedeutenden Aktivitäten in Peru und war zuletzt CEO von Jaguar Exploration and Production, dem größten privaten Erdgasunternehmen Mexikos, das er von der Gründung bis zum anerkannten Marktführer in der nachhaltigen Erdgasförderung führte. Er leitete das Unternehmen bis zum erfolgreichen Verkauf an ein großes mexikanisches Konglomerat.

Antonios Maragakis hingegen tritt von seiner Position als Director von Element79 zurück, übernimmt aber nun eine Position im Beratungsgremium des Unternehmens.

Element79-CEO James Tworek führte aus: „Wir könnten nicht erfreuter sein, Herrn Levy als Mitglied des Board of Directors zu gewinnen, da seine weltweite Erfahrung und sein operatives Know-how entscheidende Einblicke bieten werden, während wir den strategischen Weg des Unternehmens definieren, nachhaltiges Wachstum fördern und mit innovativen Praktiken den Weg weisen.“ Herr Tworek erklärte weiter: „Wir sind sehr erfreut, dass Antonios zugestimmt hat, als Berater zu bleiben, da sein Fachwissen und seine Einblicke von unschätzbarem Wert sind. Wir danken ihm für seine bisherigen Beiträge und freuen uns auf seine weitere Unterstützung.“

Element79 gibt außerdem bekannt, dass das Anfang der Woche angekündigte Uplisting an die OTCQB leider verschoben wurde. Die Notierung wird voraussichtlich in der ersten Septemberwoche erfolgen. Man entschuldigt sich für etwaige Verwirrungen bezüglich der Daten.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.