Nexans: Das macht Lust auf mehr

Die Produktpalette von Nexans geht über die reine Kabelproduktion hinaus und bietet umfassende Dienstleistungen an, die digitale Technologien nutzen, um die Leistung und Effizienz kritischer Infrastrukturen zu optimieren. Der Konzern entwickelt Lösungen und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in drei Hauptgeschäftsbereichen: Gebäude & Territorien (einschließlich Versorgungsunternehmen und Elektromobil.

Die Geschäfte bei Nexans laufen in diesem Jahr deutlich besser als erwartet. So konnten die Franzosen Ende Juli mit den Halbjahreszahlen die Prognose in die Höhe schrauben, was zum Teil auf die erfolgreiche Integration des italienischen Unternehmens La Triveneta Cavi zurückzuführen ist..

Der französische Konzern rechnet nun für das Jahr 2024 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 750 bis 800 Millionen Euro. Zuvor lag die Prognose bei 670 bis 730 Millionen Euro.

Nexans meldete zudem ein bereinigtes EBITDA von 412 Millionen Euro für den Zeitraum von Januar bis Juni, was insbesondere durch das Wachstum in allen Elektrifizierungssegmenten begünstigt wurde. Damit übertraf das Unternehmen die vom Konzern erwartete Konsensprognose von 361 Millionen Euro deutlich.

JPMorgan hob nach der Veröffentlichung der Zahlen hervor, dass die wichtigsten Kennzahlen des Konzerns im ersten Halbjahr – Umsatz, bereinigtes EBITDA und Nettogewinn – über den Erwartungen lagen. Zudem zeigten sich die Analysten der amerikanischen Bank überrascht vom Ausmaß der nach oben korrigierten Prognosen.

Die Erhöhung des Ausblicks macht Appetit auf das zweite Halbjahr bei den Franzosen. Daher sollten Anleger sich auf die Lauer legen. Nach dem guten Lauf seit Jahresanfang korrigiert die Aktie gerade. Die Unterstützung bei 113,70 Euro wäre eine gute Möglichkeit, in die Aktie einzusteigen.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nexans Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Tradegate (28. August 2024, 14:15 Uhr) gehandelt.